Joven se grabó en TikTok vendiendo ganado y horas después apareció muerto en Olancho

Muchas preguntas han surgido luego que un joven se grabara en TikTok vendiendo ganado y horas después apareció muerto en Olancho. ¿Qué se sabe de este caso?
Elmer Méndez, quien era un reconocido comerciante de ganado fue hallado asesinado la mañana de este domingo 15 de febrero en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, luego de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares horas antes.
Elmer Méndez era originario de la comunidad de Cuyamel. La desaparición fue denunciada el sábado, tras perderse comunicación con él, lo que generó alarma entre sus allegados y habitantes de la zona.
El 14 de febrero, Méndez grabó un video en TikTok en el que estaba anunciando la venta de ganado en Olancho.
"Este ganadito lo vamos a estar entregando hoy 14 de febrero, día de los enamorados", indica en el video publicado en TikTok.
De acuerdo a su relato, andaba una vaca con su respectivo ternero, una mula y otras vacas más.
El cuerpo de Méndez fue encontrado en la comunidad de Poncaya, dentro de la misma jurisdicción municipal, confirmándose así el trágico desenlace de su búsqueda.
El cadáver fue trasladado para la autopsia médico-legal, que permitirá establecer con precisión la causa de muerte y la hora en que ocurrió el crimen.
De manera preliminar, las autoridades manejan el caso como un homicidio. Equipos de investigación trabajan para determinar el móvil del asesinato y dar con los responsables.
Elmer Méndez era ampliamente conocido en la región por dedicarse a la compra y venta de ganado. Además, había ganado popularidad en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores al compartir videos sobre sus actividades ganaderas y la vida en el campo.