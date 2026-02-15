¿Influenciados por el alcohol? ¿Qué provocó el accidente en Victoria, Yoro?

El accidente vial registrado este domingo -15 de febrero- en la comunidad de La Unión dejó una escena trágica tras el despiste de un vehículo.
De acuerdo con los reportes brindados por las autoridades, el automotor se salió de la carretera y se volcó, provocando severas lesiones a sus ocupantes.
De forma preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que los involucrados podrían haber estado bajo los efectos del alcohol, sin embargo, este extremo aún no ha sido confirmado mediante los peritajes correspondientes.
El hecho ocurrió en una zona que colinda con Victoria, generando consternación entre los pobladores cercanos. Equipos de socorro llegaron al lugar para brindar asistencia inmediata a los heridos.
Como saldo del percance, se reportaron dos personas fallecidas y una mujer embarazada gravemente herida. La víctima en estado de gestación presentaba múltiples contusiones al momento de ser atendida.
Una de las víctimas mortales fue identificada únicamente como Eli, de sexo masculino. El hombre perdió la vida debido a la gravedad de los golpes sufridos durante el impacto.
Socorristas brindaron los primeros auxilios en el sitio antes de trasladar a los heridos a un centro asistencial. La mujer embarazada fue estabilizada de emergencia debido a la complejidad de sus lesiones.
El percance fue catalogado preliminarmente como un despiste, sin la participación de otros vehículos. Las investigaciones buscan determinar las causas exactas del hecho.
La zona del accidente pertenece al municipio de Yorito, un sector de tránsito frecuente. Vecinos manifestaron preocupación por la recurrencia de incidentes viales en el área.
Las autoridades reiteraron que será el resultado de los análisis técnicos el que confirme o descarte el consumo de alcohol. Mientras tanto, el caso continúa en proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido.