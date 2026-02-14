Cuando el fuego lo devoró todo: se cumplen 14 años del peor incendio carcelario en Honduras

La imagen recoge una de las escenas dramáticas del 14 de febrero de 2012, el personal forense toma un breve respiro junto a una pila de cuerpos carbonizados que yacen en bolsas de morgue tras el peor incendio registrado en una cárcel hondureña. Este sábado se cumplen 14 años de esa tragedia.
La noche del 13 de febrero de 2012, las llamas comenzaron a devorar los módulos de la Granja Penal de Comayagua, mientras los internos pedían auxilio desde sus celdas cerradas. En las cercanías del penal, los vecinos alertaban a Honduras sobre el infierno desatado.
El fuego se propagó con rapidez en cuestión de minutos, atrapando a cientos de reclusos sin posibilidad de escape. Desde los alrededores, los pobladores solo podían escuchar los gritos de desesperación.
Cuando todavía no amanecía en las afueras del penal, familiares llegaron desesperados al ver el resplandor de las llamas iluminar el cielo de Comayagua. Todos buscaban respuesta, saber si sus familiares habían sobrevivido.
Gritos, llanto y escenas de angustia marcaron la madrugada del 14 de febrero, mientras los parientes buscaban listas con nombres de sobrevivientes.
Los equipos de rescate trabajaron entre humo y escombros para recuperar cuerpos carbonizados tras sofocar el incendio. La identificación no sería fácil ni rápida.
La tragedia dejó 360 reclusos muertos, muchos de ellos irreconocibles por la intensidad del fuego, además de una mujer que se había quedado como visita en el penal. En la morgue, familiares enfrentaron la pesadilla de identificar restos humanos reducidos a cenizas.
Mujeres y hombres rompían en llanto al confirmar la muerte de sus hijos, hermanos o esposos, otros, los que no recibían información, se desesperaban por no saber el destino de sus reclusos y hasta hubo enfrentamientos con la policía.
Las investigaciones posteriores dejaron más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido entre la noche del 13 y la madrugada del 14.
El Día del Amor y la Amistad de 2012 se transformó en una fecha de luto nacional y dolor permanente.
Organismos de derechos humanos denunciaron fallas estructurales, hacinamiento y negligencia en el sistema penitenciario.
Catorce años después, la tragedia sigue viva en la memoria colectiva, con una persistente sensación de justicia a medias para las víctimas y sus familias.
La identificación de cuerpos carbonizados, el dolor colectivo y las dudas sobre lo ocurrido marcaron un episodio que aún deja una sensación de justicia incompleta. Este fue el listado de los fallecidos.