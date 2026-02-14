  1. Inicio
Así quedó el apartamento que explotó en la capital; hay dos adultos mayores heridos

Una fuerte explosión en Tegucigalpa dejó dos adultos mayores heridos y un apartamento completamente destruido. Las autoridades investigan las causas del siniestro

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 14:11
1 de 10

Muebles, camas y hasta el techo terminaron completamente carbonizados este sábado 14 de febrero, luego de que se registrara una fuerte explosión en un apartamento de los condominios Ecovivienda, en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía
2 de 10

El estallido provocó pánico entre los residentes del complejo habitacional y dejó severos daños materiales en la vivienda afectada.

 Foto: Cortesía
3 de 10

El hecho se registró en la torre 7 de la segunda etapa de los condominios Ecovivienda, según confirmaron las autoridades que se hicieron presentes en la zona minutos después del incidente.

 Foto: Cortesía
4 de 10

Vecinos del lugar relataron que escucharon un estruendo que sacudió las paredes y ventanas de los apartamentos cercanos.

 Foto: Cortesía
5 de 10

De acuerdo con información preliminar, dos personas de la tercera edad resultaron heridas producto de la explosión. Ambos se encontraban dentro del inmueble al momento del siniestro y presentaban lesiones de consideración.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Las autoridades informaron que los afectados fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha brindado un reporte oficial sobre su estado de salud.

 Foto: Cortesía
7 de 10

Imágenes captadas en la escena muestran los severos daños estructurales ocasionados dentro del apartamento donde se originó la explosión.

Foto: Cortesía
8 de 10

En las fotografías se observa cómo el fuego consumió gran parte del mobiliario y dejó ennegrecidas las paredes y el techo.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Muebles, camas, electrodomésticos y otros enseres domésticos quedaron completamente destruidos tras el impacto.

Foto: Cortesía
10 de 10

Hasta el momento, se desconoce qué habría provocado la explosión; sin embargo, elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes policiales permanecen en la zona recabando información.

 Foto: Cortesía
