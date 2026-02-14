Así quedó el apartamento que explotó en la capital; hay dos adultos mayores heridos

Muebles, camas y hasta el techo terminaron completamente carbonizados este sábado 14 de febrero, luego de que se registrara una fuerte explosión en un apartamento de los condominios Ecovivienda, en Tegucigalpa.
El estallido provocó pánico entre los residentes del complejo habitacional y dejó severos daños materiales en la vivienda afectada.
El hecho se registró en la torre 7 de la segunda etapa de los condominios Ecovivienda, según confirmaron las autoridades que se hicieron presentes en la zona minutos después del incidente.
Vecinos del lugar relataron que escucharon un estruendo que sacudió las paredes y ventanas de los apartamentos cercanos.
De acuerdo con información preliminar, dos personas de la tercera edad resultaron heridas producto de la explosión. Ambos se encontraban dentro del inmueble al momento del siniestro y presentaban lesiones de consideración.
Las autoridades informaron que los afectados fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha brindado un reporte oficial sobre su estado de salud.
Imágenes captadas en la escena muestran los severos daños estructurales ocasionados dentro del apartamento donde se originó la explosión.
En las fotografías se observa cómo el fuego consumió gran parte del mobiliario y dejó ennegrecidas las paredes y el techo.
Muebles, camas, electrodomésticos y otros enseres domésticos quedaron completamente destruidos tras el impacto.
Hasta el momento, se desconoce qué habría provocado la explosión; sin embargo, elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes policiales permanecen en la zona recabando información.