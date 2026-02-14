  1. Inicio
Los destrozos de la explosión en torre de condominios en la capital

Una pareja resultó herida durante la explosión en una torre de apartamentos de Ecovivienda, complejo residencial en la zona oriental de la capital

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 13:34
Una fuerte explosión seguida de una nube de humo causó momentos de incertidumbre entre habitantes del complejo de apartamentos donde este sábado se registró un incidente. Aquí imágenes de lo sucedido.

 Fotos: cortesía.
Los residentes reportaron haber escuchado un fuerte estruendo en la etapa dos del complejo habitacional, seguido de una densa capa de humo que lo cubría todo.
De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y rápidamente llegaron al lugar elementos de cuerpo de Bomberos, así como del Sistema de Emergencia 911.

El percance se dio en la parte baja de la torre 7, en la segunda etapa, donde algunos destrozos quedaron a simple vista.

En la escena se pudo observar trozos de láminas, al parecer parte de una ventana, que cayó hasta las zonas comunes del edificio.
Otra imagen de más cerca muestra cómo debajo de este piso se habría originado el incidente, pues la pared y la ventana lucen afectadas por el rastro de las llamas.

La explosión cuyo origen aún no es determinado provocó que partes de esta área volaran por el lugar.

Los residentes evacuaron por precaución los pisos cercanos mientras las autoridades investigan qué sucedió.

Al menos dos personas resultaron con lesiones producto de la explosión y estas fueron trasladadas a un centro médico. Se trataría de dos adultos mayores con lesiones de consideración.

