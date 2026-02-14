Amigos llegaron a invitar a Sobeyda y José a una salida y los asesinaron tras discusión

Después de que sus amigos llegaron a su casa para invitarlos a una salida, Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya fueron asesinados, según confirmaron autoridades policiales. Aquí los detalles de lo ocurrido:
Los cuerpos de Sobeyda y José fueron hallados el miércoles -11 de febrero- en la mañana, a orilla de la carretera CA-13, en el tramo que conecta la comunidad Quebrada de Yoro con la colonia Núñez, ruta de El Progreso a Tela, Atlántida.
Según las primeras investigaciones, el crimen se habría originado tras una discusión entre las parejas mientras consumían bebidas alcohólicas.
Horas antes del crimen, los detenidos habían acudido a la vivienda de Sobeyda y José Darío para invitarlos a departir en Tela. Se trasladaron en una camioneta Toyota Prado, color gris, año 2026, propiedad de Alvarado Sierra.
En el lugar, ambos grupos bebieron alcohol durante varias horas hasta alcanzar un alto grado de embriaguez, lo que terminó en golpes entre las partes involucradas.
En el trayecto de regreso a El Progreso, la disputa continuó. Según la Policía, Alvarado Sierra habría sacado un arma de fuego y disparado contra sus amigos, provocando la muerte de la pareja.
Los sospechosos abandonaron los cuerpos entre la maleza y regresaron a su vivienda, donde limpiaron rastros de sangre en la camioneta, intentando eliminar evidencia. Posteriormente, realizaron una llamada al 911.
La versión inicial de los detenidos señalaba que un vehículo desconocido perseguía a las víctimas, pero el análisis de las cámaras de seguridad del 911 demostró que el único automóvil presente era el de los sospechosos.
En el allanamiento de su residencia, la DPI encontró pruebas que los vinculan con el crimen. Se aplicará la prueba “bluestar” en la camioneta para detectar rastros de sangre, mientras peritos analizan balística, química forense, dactiloscopia y video.
La Policía Nacional detuvo a Ángel David Alvarado Sierra, de 46 años, y a su pareja, Gina Azucena Poveda, de 39, ambos vecinos y amigos de las víctimas, como presuntos responsables del doble homicidio.
Tras la audiencia inicial, el juez ordenó que Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda fueran remitidos al Centro Penal de El Progreso, mientras continúan las investigaciones y se recopilan pruebas para su judicialización.
Sobeyda Rodríguez y José Darío Caballero eran padres de tres menores y trabajaban en una constructora. Ella era originaria de El Progreso, y él de Olanchito, Yoro, siendo muy apreciados por su comunidad.