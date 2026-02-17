Muere policía herido en enfrentamiento en La Masica, Atlántida

El oficial fue identificado como Jefry Leonardo López, quien recibió varios impactos de bala durante el enfrentamiento.

Atlántida, Honduras.- Uno de los cuatro policías que resultó herido en el enfrentamiento registrado la tarde de este martes 17 de febrero en La Masica , Atlántida , falleció unas horas después de haber ingresado a un centro asistencial.

En redes se viralizó un video en el que se puede ver a López inconsciente tirado sobre la tierra y a uno de sus compañeros pidiéndole que reaccionara.

Las autoridades de las Fuerzas Especiales de Honduras confirmaron que López falleció en cumplimiento del deber debido a la gravedad de las heridas.

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional de Honduras en la aldea San Marcos, sector de La Masica, departamento de Atlántida, dejó un violento intercambio de disparos entre fuerzas de seguridad e integrantes de la organización criminal conocida como "El Wilmer".

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

La intervención, que tenía como objetivo principal la captura de un peligroso prófugo de la justicia, se tornó crítica cuando los agentes fueron emboscados y atacados con armas de grueso calibre por los miembros de esta banda, lo que obligó a las unidades policiales a responder al fuego de manera inmediata.

Como resultado de este choque armado, la Secretaría de Seguridad confirmó que cuatro funcionarios policiales resultaron con heridas de gravedad; todos fueron evacuados de emergencia hacia un centro asistencial, donde todavía permanecen tres agentes bajo pronóstico reservado.

Por parte de la estructura criminal, el saldo fue de cuatro presuntos delincuentes fallecidos en el lugar y un quinto herido, quien se encuentra actualmente bajo custodia policial para su posterior remisión ante las autoridades judiciales. Asimismo, se logró la detención de otro integrante de la banda que resultó ileso durante la operación.

Seguridad informó que la operación se mantiene en curso y que, una vez concluyan los peritajes y el reconocimiento formal de los cuerpos, se ampliarán los detalles técnicos.