Líder de banda criminal era el objetivo: lo que se sabe del enfrentamiento en Atlántida

El hecho se registró en La Masica, Atlántida, donde miembros de una banda criminal denominada “Del Wilmer” se enfrentaron contra miembros policiales durante un operativo. Aquí los detalles:
Al menos cuatro oficiales heridos y cuatro hombres muertos dejó un enfrentamiento armado entre agentes policiales y una banda criminal en La Masica, Atlántida.
El encuentro se dio exactamente en la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida, donde se inició un operativo tras el reporte de actividades criminales.
Según informó un oficial, el operativo era con el fin de detener a Wilmer Adalid Ávila Sánchez, presunto líder de la banda criminal.
Sin embargo, en medio del operativo, inició el ataque por parte de los criminales, teniendo respuesta por parte de los oficiales en plena calle.
“Nos han informado que cuatro funcionarios policiales han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, mientras que cuatro miembros de esta estructura criminal denominada ‘Del Wilmer’ perdieron la vida”, declaró Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad.
Explicó que existe la posibilidad de que uno de los fallecidos sea un criminal que se fugó del centro penitenciario en noviembre de 2025, que funciona en el sector de El Porvenir que estaba recluido por delitos relacionados con el sicariato.
Los agentes fueron evacuados de la zona montañosa y trasladados de emergencia al Hospital Atlántida en La Ceiba; dos de ellos han sido identificados como Bayron López y Edgardo Aguilera.
Se conoció que “dos fueron evacuados del sector en radiopatrullas y dos serán movilizados vía aérea”, debido a las complicaciones de las heridas.
La Policía Nacional desplegó un equipo táctico de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para asegurar el perímetro y continuar las investigaciones en el lugar.
"Mantenemos una postura de cero tolerancia contra el crimen organizado y las estructuras criminales", subrayó la portavoz de la Policía hondureña, Dania Cruz, quien citó instrucciones del ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.
En el lugar se decomisaron varias armas de fuego, entre ellas fusiles AK-47, confirmó Edgardo Barahona.