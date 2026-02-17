Diputada María José Sosa no presentó un proyecto de ley para crear un presupuesto destinado a los congresistas

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales supuestamente informa que la diputada del Partido Nacional, María José Sosa, presentó un proyecto de ley para solicitar 50,000 millones de lempiras destinados para alimentación de diputados. Sin embargo, la iniciativa es falsa. No existe registro en las cuentas oficiales del Congreso Nacional (CN) y además, la propia diputada desmintió la información. “Proyecto María José Sosa: solicito una partida presupuestaria de L50 millones de lempiras, los cuales serán destinados a alimentación de los diputados, considerando las horas extras.

Citamos: estamos sirviendo a la nación, con comida de Pat's y La Cumbre es suficiente, cero lujo", dice textualmente la descripción de una publicación de TikTok, que cuenta con más de 1,900 visualizaciones. María José Sosa Rosales es actual diputada de la bancada del Partido Nacional electa para el período 2026-2030, representando al departamento de Francisco Morazán. El 12 de febrero, la diputada aseguró a los medios de comunicación que "no es la función del Congreso alimentar a los diputados de una forma tan onerosa", y recalcó que para los legisladores sería suficiente recibir "una baleada con un cafecito" en jornadas extendidas. Sosa no presentó un proyecto de ley formal que obligara al Congreso a adoptar dicha medida; según la congresista, su declaración tenía como objetivo enfatizar la necesidad de austeridad en la alimentación durante las largas jornadas de trabajo parlamentario.

Propuesta falsa