¿Quién es Rafael Olarra, el hombre con el que vinculan a Pedro Pascal?

Tras el revuelo causado por unas fotografías donde se les ve caminando abrazados de forma muy afectuosa por la Gran Manzana, la prensa internacional ha puesto este apuesto joven. Aquí todos los detalles.
A diferencia de lo que se ha especulado en algunos círculos, se trata de un prestigioso director creativo y no del exfutbolista argentino del mismo nombre, una confusión que surgió debido a la coincidencia de sus identidades y sus vínculos pasados.
Rafael Olarra es una figura muy respetada en el mundo del diseño y la dirección artística. De origen mexicano, ha forjado una carrera de éxito internacional, estableciéndose como un referente en la creación de conceptos visuales y la curaduría de espacios de lujo, lo que lo ha llevado a trabajar en las capitales culturales más importantes.
En el ámbito personal, Rafael Olarra es conocido por haber mantenido una relación sentimental pública con el actor galés Luke Evans.
Durante el tiempo que estuvieron juntos, aproximadamente entre 2020 y 2021, ambos compartieron con naturalidad su vida en pareja, asistiendo a eventos y compartiendo momentos de su día a día en redes sociales.
Es precisamente este historial sentimental el que ha servido para identificarlo correctamente tras ser visto con Pedro Pascal.
La confusión con el exfutbolista argentino se disipa al entender que el Olarra vinculado al entorno de Hollywood es el creativo que reside en Estados Unidos y que ya ha formado parte del círculo cercano de grandes estrellas.
Las imágenes recientes en Nueva York muestran a un Rafael Olarra muy cómodo y cercano al actor chileno. En las fotografías, ambos comparten abrazos, risas y gestos de complicidad que denotan una relación de mucha confianza, ya sea como una amistad profunda de años o como el inicio de algo más personal.
Al igual que Pedro Pascal, Olarra es un hombre que valora la autenticidad y el arte. Esta afinidad intelectual y estética parece ser la base de su conexión, ya que ambos se mueven en un mundo donde la creatividad y la expresión personal son pilares fundamentales de su identidad.
A pesar de haber estado en el ojo público anteriormente, Rafael Olarra mantiene un perfil alejado del escándalo. Su presencia en redes sociales es un reflejo de su trabajo, mostrando siempre una curaduría visual impecable que resalta su pasión por la arquitectura, la fotografía y el diseño minimalista.
La aparición de este director creativo junto a Pascal ha sido recibida con mucha calidez por los seguidores del actor, quienes celebran ver a Pedro acompañado de alguien con quien comparte tantas afinidades culturales y un lenguaje artístico común, lejos de los estereotipos tradicionales.