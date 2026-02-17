"Gracias, Centroamérica": El mensaje de Shakira tras cerrar su residencia en El Salvador

Shakira cerró el domingo su histórica residencia de cinco conciertos en El Salvador y se fue con un honor que pocas ciudades otorgan a sus visitantes.
La alcaldía de San Salvador le entregó las llaves de la ciudad y el Diploma de Huésped de Honor, distinción que la corporación municipal justificó por haber convertido a la capital salvadoreña en el "epicentro musical de la región" durante los días que duró la llamada "residencia Centroamericana" de su "Las mujeres ya no lloran world tour".
La colombiana no dejó pasar su histórica estadía en El Salvador sin palabras de agradecimiento.
"Gracias a los salvadoreños por recibirnos con los brazos abiertos y gracias Centroamérica por estas cinco noches que jamás se nos olvidarán", escribió en su cuenta de Instagram junto a un carrete de fotografías y videos de sus presentaciones en tierras cuscatlecas.
El mensaje resonó entre los miles de fanáticos que la siguieron durante los shows agotados, muchos de ellos llegados desde distintos puntos de la región.
El gobierno del presidente Nayib Bukele estimó en un comunicado oficial que los cinco conciertos generaron un impacto económico de 110 millones de dólares, más del doble de los 55 millones proyectados inicialmente solo por ingresos turísticos.
A los shows asistieron unas 144,000 personas con todas las fechas agotadas, y la presencia de visitantes extranjeros fue tan significativa que la ocupación hotelera llegó al 100% en la zona metropolitana de San Salvador durante los días del evento, y al 80% en otros destinos turísticos del país.
Los restaurantes de la capital y la franja costera también reportaron reservas completas.
El Salvador fue el único país centroamericano que recibió a la artista en esta gira, con la que Shakira rompió a finales de enero el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa de la historia, con una recaudación global de 421.6 millones de dólares.
No era la primera vez que pisaba suelo salvadoreño, pero sí la más memorable. Desde 2006, cuando su gira "Fijación oral" recaló en la región, no había vuelto a actuar ahí.
Su primer contacto con ese público se remonta a 1998, en una aparición en un programa local de televisión.
27 años después, salió con las llaves de la ciudad.