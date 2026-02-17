¿Pedro Pascal ya tiene pareja? Esto se sabe de la supuesta nueva relación

Entre abrazos y risas cómplices, las imágenes han reabierto el debate sobre la blindada vida privada del actor Pedro Pascal. Aquí te contamos todos los detalles sobre la supuesta nueva relación del chileno.
Recientemente, Pedro Pascal se convirtió en tendencia tras ser captado por varios paparazzi mientras caminaba por las calles de Nueva York. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la actitud cercana y afectuosa que mantuvo con Rafael Olarra, ex pareja de Luke Evans, lo que desató de inmediato una ola de teorías en redes sociales.
En las imágenes que circulan, se observa al protagonista de The Last of Us abrazando de manera cálida a su acompañante e incluso compartiendo risas y momentos de complicidad. Aunque para muchos se trata simplemente de un gesto entre amigos cercanos, otros internautas han comenzado a especular sobre si este "misterioso hombre" podría ser una nueva figura sentimental en la vida del actor.
A pesar de ser una de las estrellas más brillantes de Hollywood en la actualidad, Pascal es conocido por ser extremadamente reservado con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones en entrevistas y prefiere que la atención del público se centre en sus logros profesionales y en su activismo, especialmente en apoyo a la comunidad LGBTQ+.
A lo largo de su carrera, se le ha vinculado sentimentalmente con algunas compañeras de profesión. En los años 90, mantuvo una relación con la actriz Maria Dizzia. Años más tarde, durante el rodaje de Game of Thrones, surgieron fuertes rumores de un romance con Lena Headey (Cersei Lannister), aunque ninguno de los dos llegó a confirmar un noviazgo formal ante los medios.
Otro pilar fundamental en su vida es la actriz Sarah Paulson. Aunque muchos han especulado sobre ellos, ambos han aclarado que su vínculo es una amistad profunda de más de tres décadas. Paulson incluso lo ayudó económicamente en sus inicios en Nueva York, demostrando que Pedro valora la lealtad y la discreción por encima de la exposición mediática.
Pascal ha sido celebrado por romper estereotipos de masculinidad y por su apoyo incondicional a su hermana trans, Lux Pascal. Esta apertura, combinada con su negativa a etiquetar públicamente su propia orientación sexual o estado civil, lo ha convertido en un icono de libertad personal, donde el afecto físico —como el visto en Nueva York— es parte natural de su personalidad cálida.
Hasta el momento, ni el actor ni sus representantes han emitido declaraciones sobre las fotos en Nueva York.
Para sus fans, estas imágenes son solo una muestra más del carácter afectuoso de Pedro, quien no teme mostrar vulnerabilidad y cariño en público, independientemente de si se trata de un romance o de una amistad entrañable.
¿Será este el inicio de una hermosa relación para el actor o un nuevo rumor a la cuenta?