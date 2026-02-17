  1. Inicio
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa

En un reciente homenaje a Ozzy Osbourne, su hija Kelly generó preocupación por la extrema delgadez. La actriz y cantante ha tenido un cambio radical en los últimos años

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 11:11
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa
1 de 10

Kelly Osbourne ha mostrado un cambio radical tras someterse en 2018 a un tratamiento de manga gástrica, pero ha generado preocupación por su extrema delgadez actual.

 Foto: Instagram Kelly Osbourne / Shutterstock
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa
2 de 10

La familia Osbourne asistió a un homenaje al recordado Ozzy Osbourne, que falleció en julio del 2025, y ahí Kelly mostró una apariencia que los presentes calificaron de frágil y preocupante, con su rostro hundido y sus brazos y cuerpo sumamente delgados.

 Foto: Instagram de Kelly Osbourne
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa
3 de 10

La quinta hija de Ozzy Osbourne ha mostrado un cambio que fue progresivo desde su tratamiento en 2018 para perder peso, y que se ha vuelto radical en los últimos años.

 Foto: Shutterstock
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa
4 de 10

Desde su aparición en el programa The Osbourne, que mostraba el día a día de la familia, se ha sabido que Kelly tiene serias inconformidades con su aspecto físico.

 Foto: Shutterstock
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa
5 de 10

Ella hasta el momento se ha mostrado indiferente a las críticas sobre su peso, aunque sí ha dicho que le molesta que se hable de ello.

 Foto: Shutterstock
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa
6 de 10

Tras su pérdida de peso, Kelly se sometió a cirugías plásticas que cambiaron totalmente su rostro.

 Foto: Shutterstock
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa
7 de 10

En esta imagen de 2019 Kelly ya estaba en su proceso de transformación, pero aún conservaba su esencia física.

 Foto: Shutterstock
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa
8 de 10

Después se afinó el rostro y engrosó sus labios, cambiando su rostro totalmente.

 Foto: Instagram de Kelly Osbourne
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa
9 de 10

Se dijo incluso que Osbourne se sometió a un tratamiento con Ozempic, que ha sido utilizado por muchas celebridades para perder peso en poco tiempo.

 Foto: Instagram de Kelly Osbourne
Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa
10 de 10

Kelly se convirtió en madre de un niño en 2022, Sidney. Previo a su embarazo y posteriormente ha experimentado fluctuaciones en su peso. Su entorno no se ha involucrado en el tema.

 Foto: Instagram de Kelly Osbourne
