Kelly Osbourne, una transformación que ahora preocupa

Kelly Osbourne ha mostrado un cambio radical tras someterse en 2018 a un tratamiento de manga gástrica, pero ha generado preocupación por su extrema delgadez actual.
La familia Osbourne asistió a un homenaje al recordado Ozzy Osbourne, que falleció en julio del 2025, y ahí Kelly mostró una apariencia que los presentes calificaron de frágil y preocupante, con su rostro hundido y sus brazos y cuerpo sumamente delgados.
La quinta hija de Ozzy Osbourne ha mostrado un cambio que fue progresivo desde su tratamiento en 2018 para perder peso, y que se ha vuelto radical en los últimos años.
Desde su aparición en el programa The Osbourne, que mostraba el día a día de la familia, se ha sabido que Kelly tiene serias inconformidades con su aspecto físico.
Ella hasta el momento se ha mostrado indiferente a las críticas sobre su peso, aunque sí ha dicho que le molesta que se hable de ello.
Tras su pérdida de peso, Kelly se sometió a cirugías plásticas que cambiaron totalmente su rostro.
En esta imagen de 2019 Kelly ya estaba en su proceso de transformación, pero aún conservaba su esencia física.
Después se afinó el rostro y engrosó sus labios, cambiando su rostro totalmente.
Se dijo incluso que Osbourne se sometió a un tratamiento con Ozempic, que ha sido utilizado por muchas celebridades para perder peso en poco tiempo.
Kelly se convirtió en madre de un niño en 2022, Sidney. Previo a su embarazo y posteriormente ha experimentado fluctuaciones en su peso. Su entorno no se ha involucrado en el tema.