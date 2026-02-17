Ray J, ex de Kim Kardashian, rompe el silencio: "Me quedan meses de vida"

Una presentación de Ray J, el conocido exnovio de Kim Kardashian, dejó a todos sus seguidores sumamente preocupados, pues apareció con el ojo sangrando y con un monitor pegado al pecho. ¿Qué se sabe de su estado de salud? Esto dijo el famoso.
Las imágenes, captadas los asistentes al show, se volvieron virales de inmediato, mostrando al cantante con el rostro parcialmente manchado mientras intentaba continuar con el espectáculo.
En esta imagen se logra ver más de cerca cómo del ojo izquierdo sangra sin que él se dé cuenta de lo que está pasando.
La perturbadora imagen visual no terminó ahí. Durante la actuación, el artista se desabrochó parte de su vestuario, dejando al descubierto un parche médico circular adherido directamente sobre su pecho, en la zona del corazón.
Este dispositivo, que muchos expertos y seguidores identificaron como un monitor cardíaco o un parche de administración de fármacos potentes, confirmó que el cantante estaba actuando mientras se encontraba bajo una vigilancia médica estricta y de emergencia.
Tras el impacto de su aparición física, Ray J decidió romper el silencio mediante una serie de transmisiones en vivo y declaraciones que han dejado a sus seguidores devastados.
El cantante confirmó que su salud está en un punto de no retorno debido a una insuficiencia cardíaca severa. Explicó que los médicos le han dado un pronóstico sombrío, asegurando que su corazón está trabajando a niveles críticos y que el tiempo que le queda de vida se cuenta por meses.
"El año 2027 es definitivamente el final", declaró el artista de 45 años, sugiriendo que ha aceptado su mortalidad tras recibir los resultados de sus últimos estudios clínicos. Según sus palabras, su órgano vital está operando a solo un 25% de su capacidad total. Esta confesión ha sido recibida con una mezcla de incredulidad y dolor, especialmente por la crudeza con la que el cantante describió el estado de su corazón como algo que se ha "quemado" tras años de abuso.
Ray J ha sido brutalmente honesto sobre las causas que lo llevaron a esta situación terminal. Admitió que un estilo de vida marcado por el consumo excesivo de alcohol y el uso prolongado de sustancias como el Adderall destrozó su sistema cardiovascular. "Pensé que era invencible", confesó, advirtiendo a otros sobre los peligros de ignorar las señales del cuerpo y de llevar los excesos al límite durante tanto tiempo.