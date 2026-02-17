Ray J, ex de Kim Kardashian, rompe el silencio: "Me quedan meses de vida"

"El año 2027 es definitivamente el final", declaró el artista de 45 años, sugiriendo que ha aceptado su mortalidad tras recibir los resultados de sus últimos estudios clínicos. Según sus palabras, su órgano vital está operando a solo un 25% de su capacidad total. Esta confesión ha sido recibida con una mezcla de incredulidad y dolor, especialmente por la crudeza con la que el cantante describió el estado de su corazón como algo que se ha "quemado" tras años de abuso.