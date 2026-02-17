¿En bancarrota? La verdadera razón por la que Britney Spears vendió su catálogo musical

La revista Forbes estimó que esta transacción prácticamente duplicó el patrimonio personal de la intérprete, situándolo alrededor de los 150 millones de dólares. Sin embargo, las fuentes consultadas insisten en que las finanzas de Spears nunca han estado comprometidas. "Ella no está ni ha estado escasa de dinero en absoluto. Esto no tuvo nada que ver con su situación financiera actual", enfatizó el allegado.