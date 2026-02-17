James Van Der Beek saldó deuda fiscal antes de morir por cáncer

James Van Der Beek resolvió un problema tributario de casi 270 mil dólares con las autoridades fiscales estadounidenses meses antes de que su vida diera un giro drástico con el diagnóstico de cáncer colorrectal que finalmente acabó con su vida el pasado 11 de febrero.
El Servicio de Impuestos Internos impuso en noviembre de 2021 un gravamen sobre el actor y su esposa Kimberly Van Der Beek por impuestos no pagados correspondientes a los años fiscales 2017 y 2019.
Según documentos obtenidos por TMZ, la pareja debía 95,438.31 dólares del primer período y 173,890.31 dólares del segundo, sumando un total de 269,328.62 dólares.
La pareja liquidó la deuda completa y el gravamen quedó levantado en abril de 2022.
Apenas dos años después, en 2024, el actor conocido por interpretar a Dawson Leery reveló públicamente que padecía cáncer colorrectal en etapa 3.
Durante ese año mantuvo una actitud esperanzadora mientras enfrentaba el tratamiento, según declaró en diversas entrevistas.
La familia Van Der Beek había tomado la decisión de establecerse en Texas, donde alquilaron una propiedad de 34 acres antes de comprarla definitivamente por cuatro millones de dólares en las semanas previas al fallecimiento del actor.
Representantes de Van Der Beek indicaron que la adquisición fue posible gracias al apoyo económico de amigos cercanos que ayudaron con el pago inicial.
El impacto financiero del tratamiento prolongado contra el cáncer se hizo evidente después de su muerte.
Una campaña en GoFundMe lanzada para apoyar a Kimberly y sus seis hijos había recaudado más de dos millones de dólares hasta el lunes 17 de febrero.
La descripción de la iniciativa señala que los costos médicos afectaron directamente las finanzas familiares y que ahora enfrentan incertidumbre económica.
El texto publicado en la plataforma de recaudación destaca que la familia busca permanecer en su residencia actual y mantener a los niños en sus escuelas para preservar cierta estabilidad durante este proceso. El mensaje subraya que el apoyo comunitario resulta fundamental para cubrir gastos inmediatos y reorganizar la economía del hogar.