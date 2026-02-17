  1. Inicio
Horóscopo: Racha de oportunidades, decisiones clave y nuevos comienzos en el horizonte

La suerte sonríe a los negocios familiares, el amor inicia etapas prometedoras y los cambios sociales traen alianzas inesperadas que pueden transformar el rumbo de muchos

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 00:00
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los negocios familiares se verán favorecidos por la buena suerte. Alguna circunstancia que no puedes controlar te servirá para despegar definitivamente en los beneficios o encontrar nuevos huecos de mercado.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Inicias una etapa muy interesante en todo lo relacionado con temas sentimentales y lo social; los cambios se van a suceder a tu favor, y te verás muy beneficiado por cuanto ocurra a tu alrededor. En la familia, buen momento para aclarar los malos entendidos.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En estos días podrías sintonizar con un grupo de personas con las que te unirán más cosas de las que crees. Puedes integrarte de forma instantánea e incluso cambiar tu forma de vida. Profesionalmente podrías encontrar también facilidades.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Canalizarás las emociones de los demás de una manera rápida y sencilla. Serás una esponja que entenderá y absorberá las necesidades de los demás, sin por ello quedarte vacía de las propias. Buen momento para intimar con una persona especial y para conocer a gente nueva.

LEO (23 julio - 22 agosto). Sufrirás un pequeño enfrentamiento con una persona de tu entorno laboral, por un desacuerdo o malentendido. Si controlas que no se te vaya de las manos, no pasará a mayores. Puedes hacer daño sin darte cuenta.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Antes de tomar una decisión precipitada de formar una relación sentimental, tómate tu tiempo para reflexionar y no perjudicar a nadie. En el ámbito laboral, los éxitos se siguen multiplicando y puedes ascender antes de lo previsto.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Buen momento profesional, recibirás ofertas muy ventajosas que te abrirán puertas creativas muy interesantes para tu carrera laboral. Aunque en el trabajo destacarás muy por encima de los demás, tu estado de ánimo no termina de mejorar. Ánimo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Debes tomar tus propias decisiones, no siempre estarán las personas que te conducen por el camino que te conviene. No te preocupes ante los errores, no serán irreparables, y de esa forma aprenderás a desenvolverte. Descansa más horas, si puedes.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Se abre para ti una época muy prometedora; tu fuerza de voluntad y tu lucha han dado los resultados que esperabas. Por fin has encontrado el pago a tus esfuerzos; sigue en esa línea, y nada se te pondrá por delante.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Facilidad para comprender a los que te rodean, en especial si son miembros de tu familia. No te costará nada ponerte en el lugar de los demás, y darás todo lo que puedas a los que más lo necesitan.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si tu trabajo es de tipo sedentario, los vicios posturales pueden comenzar a darte problemas en estos momentos. Necesitas asesorarte con algún especialista para corregir las cosas que haces mal, de lo contrario puedes llegar a lesiones más complicadas.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendrás la rapidez necesaria para resolver problemas relacionados con las cuestiones más prácticas del hogar. Serás el punto de apoyo para cualquier reforma o reparación de la familia, pero te lo agradecerán muy bien.

