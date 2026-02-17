Ministro de Finanzas confirma despido de empleados públicos para reducir aparato estatal

Tegucigalpa, Honduras.- Emilio Hernández Hércules, ministro de Finanzas, reafirmó el despido de empleados públicos luego de haber encontrado un “gobierno altamente poblado” y ante la necesidad de redireccionar presupuesto.
El funcionario estuvo en el Congreso Nacional (CN) en medio de la discusión de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, iniciativa que pretende renegociar demandas, enfrentar el pago de deuda y establecer mejores controles sobre el gasto corriente excesivo del Estado, dijo Herculés.
El titular de la Secretaría de Finanzas indicó que “en esta disminución del aparato estatal se va a garantizar los derechos laborales, cesantías y prestaciones para las personas que van a ser removidas de sus cargos y se va a respetar el debido proceso para cada instancia”.
Añadió: “Esperamos que nos pueda acompañar el Congreso y de igual manera vamos a seguir actuando en base a lo que nos permiten los consejos de ministros”.
Sin quitar el dedo del renglón, puntualizó que “uno de los temas en el próximo Consejo de Ministros será la disminución del aparato estatal para poder lograr un ahorro sustancial que va a rondar entre los 10 y 15 mil millones de lempiras, un ahorro que no necesariamente va a reflejar una disminución en el presupuesto porque esos recursos se van a redireccionar para utilizarlos en pasivo laboral, pago de deuda y otros compromisos que tiene el Estado”.
Emilio Hércules confirmó que habrá una reformulación al presupuesto general del 2026 que quedó aprobado en L469,249 millones.
“Habrá una reformulación que se adaptaba a la visión de la presidenta Xiomara Castro; esta se adapta a la política y visión del presidente Asfura y esperamos que no pase del mes de febrero”.
Reafirmó que el despido de empleados públicos se da “en vista de que hemos encontrado un gobierno que está altamente poblado, duplicidad de funciones en algunas instituciones. Hay una deuda flotante de más de 24 mil 100 millones de lempiras y estamos con recursos tributarios de 2026 pagando deudas de 2025, por lo que tenemos que economizar al gobierno central”.
Herculés cerró diciendo que no es necesario declarar emergencia fiscal y que el objetivo del decreto es tener menos instituciones para que el gobierno sea más efectivo.