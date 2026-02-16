Nasry Asfura sostiene reunión con el Cohep en busca de mejorar puertos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió este día a directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) con el objetivo de mejorar la situación en los puertos del país. El encuentro fue en Casa Presidencial y también tuvo la participación de titulares de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y empresarios del sector.

En un comunicado, Casa de Gobierno precisó que el encuentro se dio con el objetivo de agilizar las exportaciones e importaciones del país, tanto a nivel marítimo como terrestre. "Fue una plática bien constructiva y quedamos con compromisos", expresó la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, quien adelantó que se reactivará el Consejo Nacional Logístico, espacio de articulación entre el gobierno y la empresa privada para acelerar la toma de decisiones y mejorar los procesos logísticos. Gallardo destacó que el mandatario Nasry Asfura "es consciente de los problemas que actualmente se registran en los puertos y reiteró el compromiso del sector privado de colaborar para solventarlos a la mayor brevedad posible.