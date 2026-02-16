Nasry Asfura sostiene reunión con el Cohep en busca de mejorar puertos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió este día a directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) con el objetivo de mejorar la situación en los puertos del país.
El encuentro fue en Casa Presidencial y también tuvo la participación de titulares de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y empresarios del sector.
En un comunicado, Casa de Gobierno precisó que el encuentro se dio con el objetivo de agilizar las exportaciones e importaciones del país, tanto a nivel marítimo como terrestre.
“Fue una plática bien constructiva y quedamos con compromisos”, expresó la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, quien adelantó que se reactivará el Consejo Nacional Logístico, espacio de articulación entre el gobierno y la empresa privada para acelerar la toma de decisiones y mejorar los procesos logísticos.
Gallardo destacó que el mandatario Nasry Asfura “es consciente de los problemas que actualmente se registran en los puertos y reiteró el compromiso del sector privado de colaborar para solventarlos a la mayor brevedad posible.
“Lo importante es que existe voluntad de ambas partes para resolver y avanzar”, añadió.
Finalmente puntualizó que “en los puertos se deben atender temas de reglamentación, mayor agilidad en los procesos y la implementación de una ventanilla única que facilite los trámites, evitando retrasos en aduanas”.
Asfura Zablah inició su gobierno el pasado 27 de enero.