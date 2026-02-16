  1. Inicio
Nasry Asfura sostiene reunión con el Cohep en busca de mejorar puertos de Honduras

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y hubo acuerdos entre el gobierno y sector privado

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 17:51
Nasry Asfura sostiene reunión con el Cohep en busca de mejorar puertos de Honduras

Nasry Asfura tras la reunión con el sector privado en Casa de Gobierno.

Foto: Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió este día a directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) con el objetivo de mejorar la situación en los puertos del país.

El encuentro fue en Casa Presidencial y también tuvo la participación de titulares de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y empresarios del sector.

¿Cuándo y dónde será la cumbre convocada por Trump a la que Nasry Asfura fue invitado?

En un comunicado, Casa de Gobierno precisó que el encuentro se dio con el objetivo de agilizar las exportaciones e importaciones del país, tanto a nivel marítimo como terrestre.

“Fue una plática bien constructiva y quedamos con compromisos”, expresó la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, quien adelantó que se reactivará el Consejo Nacional Logístico, espacio de articulación entre el gobierno y la empresa privada para acelerar la toma de decisiones y mejorar los procesos logísticos.

Gallardo destacó que el mandatario Nasry Asfura “es consciente de los problemas que actualmente se registran en los puertos y reiteró el compromiso del sector privado de colaborar para solventarlos a la mayor brevedad posible.

Gobierno y FMI redefinen metas económicas durante primer diálogo técnico

“Lo importante es que existe voluntad de ambas partes para resolver y avanzar”, añadió.

Finalmente puntualizó que “en los puertos se deben atender temas de reglamentación, mayor agilidad en los procesos y la implementación de una ventanilla única que facilite los trámites, evitando retrasos en aduanas”.

Asfura Zablah inició su gobierno el pasado 27 de enero.

