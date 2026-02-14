Copa del Mundo en Honduras: lo que hizo Nasry Asfura con el trofeo y, ¿qué le dijo a Trezeguet?

La Copa del Mundo estuvo en San Pedro Sula y estas fueron las mejores imágenes captadas por EL HERALDO. Lo que hizo Nasry Asfura con el trofeo y, ¿qué le dijo a David Trezeguet?
Diversas personalidades estuvieron en el evento en San Pedro Sula, entre ellos la leyenda del fútbol de Honduras, Carlos Pavón.
El exdelantero de la Bicolor, Carlo Costly, también estuvo presente en el evento que contó con el presidente de Honduras, Nasry Asfura.
La Copa del Mundo está haciendo una gira por 30 países a nivel mundial y Honduras es parte aunque no haya clasificado al Mundial del 2026.
Como embajador estuvo junto a la Copa del Mundo el excampeón mundial David Trezeguet, quien ganó la justa con la Selección de Francia.
El presidente Nasry Asfura estuvo en el evento y recibió unos presentes por parte de la marca de bebida que hace posible la presencia del trofeo en los países.
El presidente Asfura levantó la copa y lamentó que Honduras no estuviese en el Mundial, también hizo otro gesto que llamó la atención.
Hubo un momento donde el presidente besó la copa y eso generó varias reacciones. La Copa del Mundo, que inició en 1930, ha tenido dos galardones. El primero fue el trofeo Jules Rimet de 1930 a 1970, y desde 1974 se entrega el actual.
El presidente también dedicó varios minutos a David Trezeguet por estar en Honduras y agradecerle su visita al país.
El momento de la plática entre ambos fue captado por los medios que daban cobertura al evento en Expocentro de San Pedro Sula.