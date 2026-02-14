  1. Inicio
Copa del Mundo en Honduras: lo que hizo Nasry Asfura con el trofeo y, ¿qué le dijo a Trezeguet?

La Copa del Mundo estuvo en San Pedro Sula y estas fueron las mejores imágenes captadas

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 15:26
1 de 10

La Copa del Mundo estuvo en San Pedro Sula y estas fueron las mejores imágenes captadas por EL HERALDO. Lo que hizo Nasry Asfura con el trofeo y, ¿qué le dijo a David Trezeguet?

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
2 de 10

Diversas personalidades estuvieron en el evento en San Pedro Sula, entre ellos la leyenda del fútbol de Honduras, Carlos Pavón.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
3 de 10

El exdelantero de la Bicolor, Carlo Costly, también estuvo presente en el evento que contó con el presidente de Honduras, Nasry Asfura.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
4 de 10

La Copa del Mundo está haciendo una gira por 30 países a nivel mundial y Honduras es parte aunque no haya clasificado al Mundial del 2026.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
5 de 10

Como embajador estuvo junto a la Copa del Mundo el excampeón mundial David Trezeguet, quien ganó la justa con la Selección de Francia.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
6 de 10

El presidente Nasry Asfura estuvo en el evento y recibió unos presentes por parte de la marca de bebida que hace posible la presencia del trofeo en los países.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
7 de 10

El presidente Asfura levantó la copa y lamentó que Honduras no estuviese en el Mundial, también hizo otro gesto que llamó la atención.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
8 de 10

Hubo un momento donde el presidente besó la copa y eso generó varias reacciones. La Copa del Mundo, que inició en 1930, ha tenido dos galardones. El primero fue el trofeo Jules Rimet de 1930 a 1970, y desde 1974 se entrega el actual.

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
9 de 10

El presidente también dedicó varios minutos a David Trezeguet por estar en Honduras y agradecerle su visita al país.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
10 de 10

El momento de la plática entre ambos fue captado por los medios que daban cobertura al evento en Expocentro de San Pedro Sula.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
