¿Viene Son? Llegada de Los Ángeles para partido ante Real España ¡Traen chefs y seguridad!

El Real España recibe a Los Ángeles FC por partido de ida de la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf. El equipo de la MLS trae todo su equipo, en ellos incluye hasta la seguridad

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 10:33
Real España tiene una dura responsabilidad y es tratar de hacer un honroso papel en la Liga de Campeones de Concacaf ante Los Ángeles FC, una de las franquicias más poderosa de la MLS y que sabe como jugar este torneo, pues ha llegado a dos finales.
El primer combate entre aurinegros y angelinos se disputará el próximo martes a las 9:00 pm en el estadio Morazán y todo indica que será una verdadera fiesta.
La Máquina puso 17,000 boletos a la venta para este compromiso y hasta este jueves se han vendido el 60% de los tickets.

Hay que recordar que la boletería está siendo vendida en Comisariato Los Andes y para esas personas que llegarán desde el exterior del país habrá una cantidad mínima en taquilla.
Hay muchos ingredientes positivos, como que la Máquina es líder y está jugando muy bien, que son el único equipo catracho con posibilidades en este certamen de Concacaf y obviamente el rival que estará al frente.
El equipo estadounidense arribará el domingo a eso de las 9:40 pm al Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula en un vuelo chárter.
El campeón de la MLS en 2022 se está tomando el partido muy en serio porque han reportado una delegación de 56 personas.
Ahí están incluidos; cocineros, seguridad, staff del club, los jugadores y algunos miembros de la directiva.
Ellos arrancan su actividad en la MLS cuatro días después del cotejo ante los sampedranos y será nada más y nada menos que ante el Inter Miami de Messi por eso se espera que vengan con todo su arsenal para llegar en tono futbolístico.
En el club destacan nombres como: surcoreano Son Heung-Min, el campeón del mundo en 2018 con Francia, Hugo Lloris y la reciente incorporación canadiense exporto, Stephen Eustáquio.
La vuelta de es duelo será el martes 24 de febrero a las 9:00 pm en el Banc of California Stadium de la Capital Mundial del Entretenimiento.
Son Heung-Min se ha estado preparando con Los Ángeles FC para el inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf y la temporada de la MLS.
