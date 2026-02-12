  1. Inicio
El uno a uno de jugadores del Barcelona luego de ser goleados por Atlético de Madrid

El FC Barcelona está casi eliminado de la Copa del Rey luego de recibir una paliza por el Atlético de Madrid en el Metropolitano al caer 4-0

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 16:09
El FC Barcelona está casi eliminado de la Copa del Rey luego de recibir una paliza por el Atlético de Madrid en el Metropolitano al caer 4-0

Foto: EFE
Joan García: El portero muy marcado por su error en el gol del Atlético de Madrid al no poder controlar un balón. Eso pesó por ser el primero de los cuatro.
Jules Koundé: No la pasó nada bien ante Ademola Lookman, quien anotó uno de los goles contra el Barcelona y dio asistencia.
Pau Cubarsí: No pudo frenar a los delanteros colchoneros, aplazado como el resto de sus compañeros en la zona baja culé.
Eric García: Otro defensor que no anduvo fino, al final se fue expulsado, no pesó ante el ataque del Atlético de Madrid.
Alejandro Baldé: Se fue al ataque pero en la zona baja se metieron mucho por su banda, la defensa no tuvo su mejor noche ante el Atlético de Madrid
Frankie de Jong: No tuvo un buen partido, dejó muchos espacios en el medio del Barcelona, cosa que fue aprovechada por los del Atlético de Madrid
Marc Casadó: No tuvo un gran juego y tanto fue de bajo que lo sacó Flick al minuto 37, además, fue amonestado.
Fermín López: Tuvo mucho movimiento en el ataque pero no fue efectivo, estrelló un balón en el poste pero no le ajustó
Lamine Yamal: No gozó de tantas oportunidades, la defensa del atlético de Madrid lo bloqueó, varias marcas cuando tomaba el balón.
Ferrán Torres: Un juego muy sencillo, pocas ocasiones, no fue un referente y no ganó duelos ante los defensores de los colchoneros
Robert Lewandowski: Ingresó para ser la solución en el ataque del Barcelona ante Atlético de Madrid pero poco o nada se hizo, los locales tuvieron un gran juego
Ronald Araújo: El central uruguayo no mostró su mejor nivel, sigue con muchos bajos, difícil tener buen puntaje cuando tu equipo es goleado
