Batalla campal, humillación a Yamal y la pesadilla del Barcelona ante Atlético de Madrid en Copa del Rey

Atlético de Madrid le metió 4-0 al Barcelona en Copa del Rey. Batalla campal, humillación a Yamal y las mejores postales que dejó el partido.
En el minuto 6, Eric García introdujo el balón en su portería al ceder el balón al portero Joan García y fallar éste en la recepción del mismo (1-0).
El Atlético se mostró efectivo desde los primeros minutos y entró a fulminar al Barcelona que fue un equipo desconocido.
En el minuto 14, Griezmann aprovechó una asistencia de Nahuel Molina y, con la zurda, batió a Joan García (2-0).
El francés tuvo una gran definición cruzada donde Joan García no pudo hacer nada para atajar el disparo. Un 2-0 que sorprendía a toda España.
Jules Koundé salvó el 3-0 de Julián Álvarez con este recurso, el Atlético llegó al partido a comerse al conjunto culé.
Antoine Griezmann le marcó un GOLAZO al FC Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey. ¿Cómo lo celebró? Besando el escudo del Atlético de Madrid.
Tuvo pasado en el Barça, pero su corazón SIEMPRE será rojiblanco. LA LEY DEL EX.
Todo el Atlético de Madrid pidió tarjeta roja para Marc Casadó por esta entrada sobreGiuliano Simeone.
El árbitro del juego consideró que solo era para tarjeta amarilla y el jugador del Barcelona se salvó.
Nelson Vivas, asistente del Cholo Simeone, vio la tarjeta amarilla por reclamar la roja a Casadó.
En el minuto 33 Lookman batió de nuevo a Joan García tras una cesión de Julián Alvarez (3-0).
El Atlético le estaba dando un baile histórico al Barcelona de Hansi Flick.
FLICK SE TRAICIONÓ: Marc Casadó tuvo que salir sustituido, con amarilla, por Lewandowski en el 37'. Pocas veces verás al técnico alemán hacer un cambio en el primer tiempo.
Lewandowski entró con el partido 3-0 y nada cambió. El Atlético siguió...
En el minuto 47, Julián hizo el 4-0 de un tremendo derechazo desde el borde del área.
El Atlético desbordó al Barcelona en la primera mitad, aprovechando a la perfección los espacios que le dejó el equipo de Hansi Flick.
El Atlético pudo hacer incluso más goles, con ocasiones muy claras de Julián Alvarez y Giuliano Simeone.
Esta fue la cara que dejó Lamine Yamal por la goleada que estaba recibiendo el Barcelona.
Hansi Flick fue otro que no sabía que hacer en el Metropolitano.
Los jugadores del Atlético de Madrid celebran por todo lo alto la goleada ante Barcelona.
Raphinha viendo la goleada que recibían sus compañeros, no pudo jugar por lesión.
El VAR invalida el gol de Pau Cubarsí por fuera de juego. No obstante, el tiempo que se tardó en revisar la jugada también tuvo que ver con un problema tecnológico, según informó el CTA. “Se detectó como el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueltos al detectar una situación de mucha densidad de jugadores”, aclararon.
La jugada fue recibida por muchos minutos (6) y al final el tanto no subió al marcador.
Los jugadores del Barcelona antes de comenzar la segunda parte del el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid. La reunión era de caras largas.
Alejandro Balde recibió una patada que veremos a continuación...
El VAR y su particular espectáculo en el Atlético de Madrid - Barcelona.
Giuliano entra con la plancha por delante y la deja arriba, impactando en el tobillo de Balde.
Roja a Eric Garcia a instancias del VAR y baja para la vuelta en Barcelona.
Pablo González Fuertes desde el VAR tuvo que echar una mano Martínez Munuera. Es roja.
Al final hubo una mini bronca por una entrada al hijo de Simeone, pero no pasó a más.
Los jugadores del Barcelona discuten con los del Atlético de Madrid durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey.