Batalla campal, humillación a Yamal y la pesadilla del Barcelona ante Atlético de Madrid en Copa del Rey

El VAR invalida el gol de Pau Cubarsí por fuera de juego. No obstante, el tiempo que se tardó en revisar la jugada también tuvo que ver con un problema tecnológico, según informó el CTA. “Se detectó como el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueltos al detectar una situación de mucha densidad de jugadores”, aclararon.