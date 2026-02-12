Cuatro de Centroamérica siguen con vida: Equipos clasificados a octavos de Concacaf Champions Cup

Te mostramos una actualización de los equipos ya clasificados a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Olimpia quedó fuera de Honduras.
La Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 comienza a perfilar a los clubes que avanzarán a los Octavos de Final del torneo más importante a nivel de clubes en la región.
Con varios compromisos ya disputados en diferentes estadios del área, el panorama empieza a tomar forma y las aspiraciones de muchos equipos se mantienen intactas.
A pesar de que algunos clasificados ya están definidos, todavía quedan varias llaves pendientes que se resolverán en las próximas semanas.
Entre los resultados más llamativos de esta fase, Tigres confirmó su jerarquía internacional y selló su pase tras imponerse con autoridad al Forge.
El conjunto felino logró un contundente marcador global de 4-1, destacando especialmente en el duelo disputado en el Estadio Universitario.
En contraste, los Pumas no lograron mantener el ritmo competitivo y terminaron quedando eliminados de manera sorpresiva.
El cuadro universitario fue superado por el San Diego FC, que mostró contundencia para quedarse con la serie por un global de 4-2.
Ambos encuentros, que marcaron el destino de estas escuadras mexicanas, se disputaron el pasado martes 10 de febrero.
El calendario oficial de la competición aún contempla varios días de intensa actividad para completar el cuadro definitivo de clasificados.
Durante la presente semana continuarán resolviéndose algunas llaves que involucran a clubes de la Liga MX, varios de ellos considerados favoritos.
Además de los equipos que superen la Primera Ronda, hay clubes que ya tenían garantizado su lugar en Octavos gracias a sus logros deportivos recientes.
Toluca accedió como campeón de la Liga MX, Inter Miami por su desempeño internacional, Seattle Sounders como monarca de la Leagues Cup 2025, Alajuelense como campeón de la Copa Centroamericana y Mount Pleasant FA tras conquistar la Copa Caribeña.
Hasta el momento, los clasificados a los Octavos de Final son Monterrey, América, Toluca, Inter Miami, Alajuelense, Mount Pleasant FA, Seattle Sounders, San Diego FC y Tigres, quienes ahora esperan conocer a sus rivales para seguir soñando con el título regional.
Olimpia fue el primer equipo eliminado de Honduras.
Real España conocerá su destino en las próximas semanas cuando se enfrente a LA FC de la MLS.