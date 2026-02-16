CNA pide juicio político contra Johel Zelaya y Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellano, solicitó al Congreso Nacional (CN) iniciar procesos de juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Castellano afirmó que ha exigido al Legislativo retomar el tema y no limitarlo únicamente al titular del Ministerio Público, sino ampliarlo a otros funcionarios que, a su criterio, deben rendir cuentas.

“He exigido al Congreso Nacional que realmente se ponga a trabajar en el tema de juicio político, no solamente al fiscal general actual, sino también a otros sectores que nos parecen necesarios”, expresó.