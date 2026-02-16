CNA pide juicio político contra Johel Zelaya y Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellano, solicitó al Congreso Nacional (CN) iniciar procesos de juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.
Castellano afirmó que ha exigido al Legislativo retomar el tema y no limitarlo únicamente al titular del Ministerio Público, sino ampliarlo a otros funcionarios que, a su criterio, deben rendir cuentas.
“He exigido al Congreso Nacional que realmente se ponga a trabajar en el tema de juicio político, no solamente al fiscal general actual, sino también a otros sectores que nos parecen necesarios”, expresó.
La representante del CNA señaló que el actual Congreso debe asumir responsabilidades que, según dijo, quedaron pendientes en el período anterior.
“No podemos pasar de una administración a otra como si nada pasó. Yo sí creo que es importante que lo que no hizo el Congreso anterior lo haga este, porque al final siempre siguen en deuda con la población”, manifestó.
Al referirse a los otros funcionarios que, en su opinión, deberían ser sometidos a ese mecanismo, Castellano mencionó directamente al consejero del CNE Marlon Ochoa, a quien acusó de haber puesto “en precaria la democracia del país”, especialmente durante el proceso electoral.
Las declaraciones se suman a los llamados de distintos sectores que han pedido al Congreso Nacional discutir la aplicación del juicio político como mecanismo de control sobre altos funcionarios.