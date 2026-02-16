Misión del FMI llega a Honduras para dialogar con el gobierno de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este lunes -16 de febrero- sobre la visita de una misión técnica a Tegucigalpa para reunirse con el nuevo gobierno y dialogar sobre sus prioridades.

“La visita, una práctica habitual tras la toma de posesión de un nuevo gobierno, forma parte de la estrecha y continua relación del FMI con Honduras para apoyar políticas que promuevan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo”, expuso el organismo a través de un comunicado.

Por su parte, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, dijo que "esta es una primera visita del staff técnico del fondo para conocer a las autoridades; no es una revisión, simplemente es una primera discusión en la cual vamos a compartir, entender cuál es el estatus del acuerdo actual y descubrir cuáles eran las prioridades del gobierno anterior y nosotros lo que traemos, cuál es la visión del presidente Asfura con respecto a los temas económicos".

Además, Lagos agregó que "eso nos va a permitir definir la ruta crítica de reformas que vamos a hacer en los próximos meses y que permitirán tomar las decisiones con respecto al acuerdo actual; el acuerdo se mantendrá, pero obviamente algunas metas, algunos indicadores deberán cambiar, para incorporar la visión del presidente Asfura".

La misión del FMI está liderada por el economista principal del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Emilio Fernández, y se desarrollará del 16 al 20 de febrero.