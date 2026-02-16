Investigan la muerte de dos niñas en la piscina de su casa en Texas

Texas, Estados Unidos.- Dos niñas, de 9 y 11 años, fueron halladas inconscientes en una piscina de una vivienda en el área de Dallas-Fort Worth, Texas, Estados Unidos.

Las autoridades del norte de Texas recibieron una llamada de auxilio que movilizó de inmediato a los cuerpos de rescate hacia el hogar.

Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron una escena desgarradora y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en un intento por devolverles la vida.

A pesar de la rapidez de los servicios de emergencia y el traslado inmediato a un hospital cercano, los médicos no pudieron revertir el daño y confirmaron el fallecimiento de ambas menores.