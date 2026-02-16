  1. Inicio
Investigan la muerte de dos niñas en la piscina de su casa en Texas

Las pequeñas de 9 y 11 años fueron declaradas muertas cuando eran trasladadas hasta un centro asistencial en Dallas; las autoridades afirman que ya iniciaron las diligencias del caso

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 10:55
Esta es la piscina en la que estaban jugando las menores.

 Foto: Cortesía Fox 26 Houston

Texas, Estados Unidos.- Dos niñas, de 9 y 11 años, fueron halladas inconscientes en una piscina de una vivienda en el área de Dallas-Fort Worth, Texas, Estados Unidos.

Las autoridades del norte de Texas recibieron una llamada de auxilio que movilizó de inmediato a los cuerpos de rescate hacia el hogar.

Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron una escena desgarradora y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en un intento por devolverles la vida.

A pesar de la rapidez de los servicios de emergencia y el traslado inmediato a un hospital cercano, los médicos no pudieron revertir el daño y confirmaron el fallecimiento de ambas menores.

La policía local ha iniciado una investigación para reconstruir los hechos, buscando entender cómo dos niñas perdieron la vida en un entorno que se suponía seguro y bajo qué circunstancias ocurrió el descuido.

Los primeros reportes sugieren que el ahogamiento fue accidental, pero los detectives indagan si hubo fallos en las medidas de seguridad de la piscina o falta de supervisión en el momento exacto del hecho.

Mientras la investigación avanza, los vecinos han comenzado a levantar altares improvisados con flores y velas, enviando mensajes de apoyo a la familia que ha quedado devastada por la pérdida por partida doble.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
