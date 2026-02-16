Fue militar y tiene millonaria fortuna: Heung-min Son, estrella de LA FC que jugará ante Real España

Te contamos quién es Heung-min Son, estrella de LA FC que jugará ante Real España en la Concacaf Champions Cup.
El Estadio Morazán de San Pedro Sula tendrá el privilegio de recibir a una verdadera estrella. Heung-min Son llegará a Honduras en las próximas horas para enfrentar al Real España este martes por la Champions de Concacaf.
Tras terminar su etapa de una década con el Tottenham, donde conquistó la Europa League en su última temporada (2025), el delantero surcoreano decidió darle un giro a su carrera y cruzó el charco para firmar con Los Angeles FC de la MLS.
Reconocido mundialmente como el mejor jugador asiático de toda la historia, también fue el primer futbolista de dicho continente en conseguir la Bota de Oro (2021-22) y el primero en alcanzar los 100 tantos en Premier League con los Spurs.
Además, ha representado a Corea del Sur en tres Copas del Mundo (2014, 2018 y 2022) y ganó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018, lo que le permitió eximirse del servicio militar de su país por completo.
Fue el 6 de agosto de 2025 cuando Los Angeles FC dieron la sorpresa con la contratación de Son. El traspaso marcó un hito histórico para la MLS, ya que el atacante finalizaba un ciclo de diez años en el Tottenham.
El fichaje se cerró por aproximadamente 26 millones de dólares (unos 24 millones de euros), convirtiéndose en la transferencia más cara en la historia de la MLS. Son firmó como 'Jugador Franquicia' con un acuerdo inicial hasta 2027, con opciones de extensión que podrían mantenerlo en el equipo hasta junio de 2029.
Aunque el Tottenham activó una cláusula para extender su vínculo hasta 2026 a principios de año, el club inglés facilitó su salida en el verano de 2025 tras la histórica conquista de la Europa League. Hizo su debut oficial pocos días después, el 10 de agosto de 2025, generando un impacto inmediato en el cuadro angelino.
De acuerdo con ESPN, Son tiene un salario base que alcanza los 10 millones de dólares anuales en LAFC. Con compensaciones adicionales garantizadas, su remuneración total asciende a 11 millones por temporada.
Su sueldo base equivale a unos 199,399 dólares por semana y es el segundo jugador con mayor salario de toda la MLS, superado únicamente por Leo Messi, capitán del Inter Miami (20,45 millones de dólares). También es el segundo futbolista que más productos oficiales vende por detrás del astro argentino.
A febrero de 2026, el patrimonio neto de Son se sitúa entre los 80 millones de dólares. Su fortuna proviene de su exitosa carrera en Europa, su actual contrato récord en la MLS y una cartera masiva de patrocinios globales.
Se estima que genera otros 15 millones anuales fuera del campo. Es embajador de marcas como Adidas, Burberry, Samsung, Calvin Klein y Gillette. También es propietario de 'NOS7' (basada en su nombre y número), que incluye líneas de ropa y cafeterías en Corea del Sur.
El delantero, de 33 años, posee propiedades de lujo, incluyendo una mansión en Seúl valorada en más de 10 millones y activos inmobiliarios en Londres adquiridos durante su etapa en la Premier League.
Una de sus curiosidades es que completó el servicio militar obligatorio de forma reducida en mayo de 2020. No tuvo que cumplir los 21 meses estándar gracias a una exención especial por méritos deportivos.
Esto lo obtuvo tras ganar la medalla de oro con Corea del Sur en los Juegos Asiáticos de 2018, venciendo a Japón en la final. Este logro es uno de los pocos que permite a los atletas surcoreanos evitar el servicio largo.
En abril de 2020 (aprovechando el parón de la Premier por la pandemia), Son se presentó en un campamento de la Infantería de Marina en la isla de Jeju y cumplió tres semanas de entrenamiento intensivo, que incluyó prácticas con gas lacrimógeno, marchas de 7 km cargando 24 kg y tiro al blanco.
Se graduó como uno de los mejores de su promoción (top 5 de 157 reclutas), recibiendo el premio "Pilsung" por su puntería perfecta. Para mantener la exención, debió completar 544 horas de servicio comunitario relacionado con el deporte, las cuales finalizó mientras seguía jugando para el Tottenham.
Esto no quiere decir que Son también sea militar. Lo que ocurrió es que cumplió con el entrenamiento básico obligatorio de Corea del Sur, pero bajo condiciones especiales debido a su carrera profesional como futbolista.
De esta manera, el Estadio Morazán tendrá a una verdadera estrella el próximo martes cuando Son y LAFC midan fuerzas contra Real España en el partido de ida de la primera ronda de la Champions de Concacaf.
El surcoreano comparte la delantera con el franco-gabonés Denis Bouanga, otro de los referentes del conjunto norteamericano. La 'Máquina' tendrá que hacer un partido perfecto para frenar a esta dupla y dar el primer golpe en casa.