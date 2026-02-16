Defensores de Honduras entregan anteproyecto de amnistía y pide derogar decreto 04-2022

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras entregó al Congreso Nacional (CN) un anteproyecto de decreto de amnistía por persecución política y solicitó la derogación del decreto 04-2022.
La plataforma informó que, aprovechando la presencia de congresistas, hizo entrega formal de un anteproyecto de decreto de amnistía por persecución política.
La iniciativa busca la libertad de tres generales que han permanecido en prisión por más de un año (en referencia a los generales Venancio Cervantes Suazo, Carlos Roberto Puerto Fúnez y Romeo Vásquez Velásquez -prófugo-, quienes son señalados como "autores mediatos" de los delitos de homicidio y lesiones graves contra Isis Obed Murillo y el intento de asesinato de Alex Roberto Zavala en las protestas por el golpe de Estado de 2009.
También, el escrito es en defensa de tres ciudadanos de la tercera edad, a quienes califican como víctimas de una agenda de confrontación del gobierno anterior (en referencia a Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Catán Rivera, quienes fueron detenidos por presuntamente formar parte de una conspiración para asesinar al expresidente Manuel "Mel" Zelaya Rosales y desestabilizar el gobierno de su esposa, Xiomara Castro)
En el comunicado también se hace un llamado al legislativo para derogar el decreto 04-2022 que aprobó la "Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan", esta norma, que fue aprobada en la administración anterior, concede amnistía a presos políticos, perseguidos y manifestantes criminalizados por el golpe de Estado de 2009.
La organización sostiene que dicha norma permitió la impunidad de personas con sentencias condenatorias firmes por delitos comprobados durante la administración pasada.
Finalmente, la plataforma exigió al nuevo Congreso Nacional actuar conforme a ley frente al proceder del fiscal general, Johel Zelaya, el expresidente del Congreso, Luis Redondo Guifarro, y al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) Marlon Ochoa, a quienes señalan de intentar boicotear el proceso electoral del 30 de noviembre pasado.
Asimismo, mencionaron a las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López Osorio, y a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a quienes reconocieron por su actuación durante ese proceso.
En el evento participó la designada presidencial María Antonieta Mejía, diputados del CN e invitados especiales.
Durante el acto solemne, la organización reconoció la labor de sus miembros, organizaciones e instituciones integrantes, y destacó el papel de los medios de comunicación en la defensa de la democracia hondureña.