Defensores de Honduras entregan anteproyecto de amnistía y pide derogar decreto 04-2022

La plataforma informó que, aprovechando la presencia de congresistas, hizo entrega formal de un anteproyecto de decreto de amnistía por persecución política.

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras entregó al Congreso Nacional (CN) un anteproyecto de decreto de amnistía por persecución política y solicitó la derogación del decreto 04-2022.

La iniciativa busca la libertad de tres generales que han permanecido en prisión por más de un año (en referencia a los generales Venancio Cervantes Suazo, Carlos Roberto Puerto Fúnez y Romeo Vásquez Velásquez -prófugo-, quienes son señalados como "autores mediatos" de los delitos de homicidio y lesiones graves contra Isis Obed Murillo y el intento de asesinato de Alex Roberto Zavala en las protestas por el golpe de Estado de 2009.

También, el escrito es en defensa de tres ciudadanos de la tercera edad, a quienes califican como víctimas de una agenda de confrontación del gobierno anterior (en referencia a Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Catán Rivera, quienes fueron detenidos por presuntamente formar parte de una conspiración para asesinar al expresidente Manuel "Mel" Zelaya Rosales y desestabilizar el gobierno de su esposa, Xiomara Castro)

En el comunicado también se hace un llamado al legislativo para derogar el decreto 04-2022 que aprobó la "Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan", esta norma, que fue aprobada en la administración anterior, concede amnistía a presos políticos, perseguidos y manifestantes criminalizados por el golpe de Estado de 2009.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

La organización sostiene que dicha norma permitió la impunidad de personas con sentencias condenatorias firmes por delitos comprobados durante la administración pasada.