Honduras y la Unión Europea avanzan en diálogo político, según Cancillería

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras y la Unión Europea reforzaron su comunicación política y exploraron nuevas formas de cooperación durante una reunión entre la Canciller de la República, Mireya Agüero, y el Embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier.
El encuentro sirvió para revisar el estado de las relaciones bilaterales y planear una futura visita del presidente hondureño a instituciones europeas.
En la reunión se discutieron diversos temas de interés conjunto, incluyendo la disposición de la Unión Europea para financiar proyectos estratégicos de infraestructura logística en Honduras. Entre estos se mencionaron líneas de energía y la modernización del sistema aduanero del país.
El Embajador Fournier también propuso la organización de una Cumbre de Empresarios Europeos en Honduras, ante el interés creciente de compañías europeas por invertir en el país. La idea busca abrir espacios de diálogo directo entre empresarios y autoridades hondureñas.
Representantes europeos reafirmaron su intención de mantener y fortalecer la cooperación en foros multilaterales, así como de consolidar los lazos políticos y económicos con Honduras.
Durante el encuentro, ambos equipos coincidieron en la importancia de mejorar la coordinación en proyectos conjuntos y en mantener un canal de comunicación constante que permita dar seguimiento a acuerdos y compromisos.
La intención de estas reuniones es reforzar los vínculos entre Honduras y la Unión Europea, especialmente en áreas de infraestructura, comercio y desarrollo económico.
Con esta agenda, Honduras busca aprovechar el interés europeo para impulsar proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento económico del país, mientras la Unión Europea consolida su presencia y cooperación en América Central.