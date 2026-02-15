Honduras y la Unión Europea avanzan en diálogo político, según Cancillería

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras y la Unión Europea reforzaron su comunicación política y exploraron nuevas formas de cooperación durante una reunión entre la Canciller de la República, Mireya Agüero, y el Embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier.

El encuentro sirvió para revisar el estado de las relaciones bilaterales y planear una futura visita del presidente hondureño a instituciones europeas.

En la reunión se discutieron diversos temas de interés conjunto, incluyendo la disposición de la Unión Europea para financiar proyectos estratégicos de infraestructura logística en Honduras. Entre estos se mencionaron líneas de energía y la modernización del sistema aduanero del país.