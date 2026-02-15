Troglio alza la mano para dirigir a Honduras: "Ahorita es el único momento en que podría"

Tegucigalpa, Honduras.- Pedro Troglio no oculta su deseo por convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Honduras y en las últimas horas se ha mostrado abierto a aceptar una oferta de la FFH para tomar las riendas de la Bicolor.

En una entrevista con el podcast "La Parrilla del Loco", el actual técnico de Banfield se sinceró al mencionar que es uno de los candidatos para llegar a la H y reconoció que en el pasado tuvo oportunidades para tomar las riendas de la escuadra catracha, sin embargo, el hecho de estar dirigiendo al Olimpia en instancias decisivas impidió que se concretara esta posibilidad.

"Tuve dos o tres veces la chance, lo que pasa es que las veces que tuve chance estaba jugando instancias finales en los torneos de Concacaf y el presidente mío es como que no te cedía, porque decía: "Te cedo en esta instancia y pierdo el campeonato y me matan a mí", declaró el argentino.