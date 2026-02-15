  1. Inicio
Troglio alza la mano para dirigir a Honduras: "Ahorita es el único momento en que podría"

El técnico argentino reconoció que en el pasado tuvo la oportunidad de tomar las riendas de la Bicolor, sin embargo, no pudo hacerlo al disputar instancias decisivas con el Olimpia

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 13:40

Tegucigalpa, Honduras.- Pedro Troglio no oculta su deseo por convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Honduras y en las últimas horas se ha mostrado abierto a aceptar una oferta de la FFH para tomar las riendas de la Bicolor.

En una entrevista con el podcast "La Parrilla del Loco", el actual técnico de Banfield se sinceró al mencionar que es uno de los candidatos para llegar a la H y reconoció que en el pasado tuvo oportunidades para tomar las riendas de la escuadra catracha, sin embargo, el hecho de estar dirigiendo al Olimpia en instancias decisivas impidió que se concretara esta posibilidad.

"Tuve dos o tres veces la chance, lo que pasa es que las veces que tuve chance estaba jugando instancias finales en los torneos de Concacaf y el presidente mío es como que no te cedía, porque decía: "Te cedo en esta instancia y pierdo el campeonato y me matan a mí", declaró el argentino.

"Ahora es el único momento que uno podría, que está libre la posibilidad, pero bueno, estoy ahí entre cuatro o cinco (candidatos)", agregó el nacido en Luján.

Pese a estar dirigiendo en la primera división de Argentina, Troglio no ha ocultado su deseo por hacerse cargo de la Selección de Honduras, apuntando que le gustaría entrar en una lista de cinco o seis técnicos para dirigir a Honduras rumbo al Mundial 2030.

“A mí lo que me interesa es entrar en una lista de cinco o seis técnicos. Me gustaría decir, me han considerado, estoy entre cinco o seis técnicos, ¿me toca o no me toca? Si me toca sería el hombre más feliz del mundo”, expresó Troglio semanas atrás en un programa televisivo.

Los candidatos para dirigir a la H

El nombre de Pedro Troglio no es el único que está en la agenda de la FFH para dirigir a la Selección de Honduras. Tras su llegada al país, el director deportivo Francis Hernández dijo que cuentan con varios perfiles y están trabajando para definir al entrenador que encaje con el nuevo proyecto encabezado por el español

Al interior de la Federación de Fútbol de Honduras existen alrededor de cinco nombres de técnicos que llenan los requisitos y se encuentran en la parte de entrevistas, diálogos y muchos detalles valiosos.

Aparte de Troglio, la FFH también tiene en carpeta el nombre de los españoles Jesús Casas, con experiencia reciente en la selección de Irak, y Santi Denia, mano derecha de Luis de la Fuente en España y ganador del oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Actualmente, ambos técnicos ibéricos se encuentran como agentes libres.

