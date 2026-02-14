Copa del Mundo visita Honduras: Los que la pueden tocar sin guante y quién la diseñó

San Pedro Sula, Honduras.- El trofeo de la Copa del Mundo visitó Honduras debido a su tour oficial previo al Mundial United 2026 que albergarán Estados Unidos, México y Canadá. Coca-Cola lo hizo posible y se encuentra en Expocentro en San Pedro Sula.

La Copa del Mundo, que inició en 1930, ha tenido dos galardones. El primero fue el trofeo Jules Rimet de 1930 a 1970, y desde 1974 se entrega el actual.

El trofeo actual de la Copa del Mundo, diseñado por Silvio Gazzaniga en 1973, es una escultura de oro macizo de 18 quilates, pesa 6.175 kg y mide 36.8 cm. Esto se dio debido a la pérdida definitiva de la Copa Jules Rimet por parte de Brasil.

Lo forman dos figuras humanas sosteniendo el planeta. A diferencia de la antigua Copa Jules Rimet, este trofeo no se entrega en propiedad, regresando a la FIFA tras la final. Solamente la alzan y se pasean con ella tras lograr el título.