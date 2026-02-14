Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Madrid, España. - Kylian Mbappé inició en el banquillo el duelo liguero del Real Madrid ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, con molestias en la rodilla derecha y ausente de un once en el que Álvaro Arbeloa introduce tres novedades con la entrada de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Vinícius Junior.

Arbeloa no fuerza de inicio a Mbappé ante la Real Sociedad, a tres días del duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica en Lisboa.

Las molestias que han tenido al delantero francés al margen del grupo y con tratamiento fisioterapéutico hasta el viernes, cuando se sumó al trabajo junto a sus compañeros, invitan a Arbeloa a la precaución.

Las novedades del Real Madrid respecto al equipo titular que jugó en Mestalla ante el Valencia son la entrada en el lateral derecho de Trent, que no iniciaba un encuentro desde el 3 de diciembre; en el centro de la zaga de Rüdiger, que reaparece tras caer lesionado en la Supercopa de España; y en ataque de Vinícius tras cumplir un partido de sanción.