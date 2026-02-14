A dos shows de cerrar su residencia centroamericana, Shakira celebra aniversario de la gira

Las dos funciones salvadoreñas restantes representan el broche final de la residencia centroamericana, una experiencia que la cantante ha compartido intensamente con sus seguidores a través de redes sociales. La expectativa por lo que deparará esta noche se siente en el aire, donde miles de voces se preparan para celebrar junto a la artista un año que ha marcado su regreso triunfal a los escenarios.