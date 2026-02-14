A dos shows de cerrar su residencia centroamericana, Shakira celebra aniversario de la gira

Shakira llega esta noche al Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González para conmemorar el primer aniversario de "Las mujeres ya no lloran world tour". La artista barranquillera celebrará la fecha con sus dos últimos conciertos en territorio salvadoreño, programados para hoy 14 y mañana 15 de febrero, cerrando así su residencia centroamericana.
"Celebrando un año desde que comenzó la gira. Gracias a mi manada por hacerme tan feliz estos 365 días. Les propongo que cada uno traiga la bandera del país del que viene. ¡Armemos una fiesta este sábado celebrando quiénes somos!", escribió la estrella en sus redes sociales.
El gesto resuena especialmente entre la numerosa comunidad colombiana residente en El Salvador y los fanáticos que han viajado desde distintas naciones para presenciar estas funciones.
La elección del país centroamericano para marcar este hito no es casual. Desde su anuncio, la residencia salvadoreña generó expectativa regional y se convirtió en el centro de una celebración que trasciende fronteras.
Rumores sobre sorpresas preparadas para la velada circulan entre los asistentes, alimentados por la coincidencia con el Día de San Valentín.
Algunas versiones apuntan a una posible interpretación de "Acróstico" junto a sus hijos, Milan y Sasha, aunque la artista ha mantenido discreción sobre los detalles.
El tour que comenzó hace exactamente un año ha reescrito las estadísticas de la industria musical. Según Billboard, hasta enero de 2026 la gira acumuló más de 421.6 millones de dólares en ingresos tras 86 presentaciones, posicionándose como la más exitosa económicamente para un artista latino.
La demanda inicial superó todas las proyecciones con la venta de 950,000 boletos en menos de dos horas para 18 estadios latinoamericanos, estableciendo un récord para una intérprete femenina.
El fenómeno se replicó ciudad tras ciudad. Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile agotaron sus localidades en menos de cuarenta minutos, obligando a programar fechas adicionales. En México, donde la colombiana ofreció 12 conciertos ante cerca de 650,000 personas, la respuesta del público alcanzó dimensiones históricas. Estados Unidos representó otro territorio de conquista con una recaudación superior a 250 millones de dólares en ciudades como Charlotte, Houston, Miami, Los Ángeles, San Francisco y Chicago.
La producción de los espectáculos ha sido clave en este éxito. Tecnología de punta, efectos visuales de última generación y un repertorio que combina sus grandes éxitos con material del álbum homónimo han convertido cada presentación en una experiencia memorable. Las colaboraciones han sumado valor adicional, con actos de apertura de Black Eyed Peas en Los Ángeles, Meri Deal en Montevideo y Ángela Torres en Buenos Aires.
Tras cerrar su paso por El Salvador, la gira retomará territorio mexicano antes de emprender su etapa en Medio Oriente. El cierre definitivo está programado para el 4 de abril de 2026 en Abu Dabi, completando un recorrido que ha consolidado a Shakira como una de las artistas más convocantes del momento.
Las dos funciones salvadoreñas restantes representan el broche final de la residencia centroamericana, una experiencia que la cantante ha compartido intensamente con sus seguidores a través de redes sociales. La expectativa por lo que deparará esta noche se siente en el aire, donde miles de voces se preparan para celebrar junto a la artista un año que ha marcado su regreso triunfal a los escenarios.