Cronología: La ruina del expríncipe Andrés tras escándalo de Epstein

Las puertas del Royal Lodge finalmente se cerraron para Andrés Mountbatten-Windsor, exduque de York. Después de 22 años, el hermano del rey Carlos III abandonó la mansión de 30 habitaciones en Windsor. Se mudó a una vivienda temporal en Sandringham mientras terminan las reformas de Marsh Farm, una propiedad menor dentro de la finca privada del rey.
En las últimas semanas, Andrés fue acusado —nuevamente— de haber organizado en 2010 el viaje de una joven de 20 años para mantener relaciones sexuales con ella precisamente en la residencia que desalojó.
El príncipe que alguna vez fue el favorito de su madre, la reina Isabel II, ahora vive en el exilio que él mismo construyó.
Todo comenzó a finales de los años 90 cuando conoció a Jeffrey Epstein. La relación con el magnate estadounidense, quien años después sería condenado por tráfico de menores, se mantuvo durante décadas.
Fue en el juicio de Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein, donde se reveló que Andrés había volado en el avión privado del financiero junto a una menor de 14 años. Las fotografías de ambos en 2010, cuando Epstein ya había cumplido condena por delitos sexuales, provocaron el primer escándalo público.
Luego, Virginia Giuffre lo acusó de haberla obligado a mantener relaciones sexuales cuando tenía 17 años. Dijo que ocurrió en Londres, Nueva York y en la isla privada de Epstein, aunque Andrés lo negó todo.
Durante años, el palacio mantuvo silencio mientras las acusaciones crecían en los tribunales estadounidenses.
La entrevista de Andrés, en noviembre de 2019, con BBC Newsnight fue el golpe definitivo. Sus explicaciones resultaron inverosímiles. Habló de una visita a Pizza Express como coartada y afirmó que no podía sudar por una condición médica. Días después de su desastrosa aparición en televisión, renunció a la vida pública.
Giuffre presentó una demanda civil en 2021 y en enero de 2022, Buckingham le retiró todos los títulos militares a Andrés. El caso terminó con un acuerdo de 12 millones de libras, sin admisión de culpabilidad, pero con el precio más alto que un Windsor había pagado jamás.
Los problemas no terminaron allí. El año pasado surgieron vínculos con un presunto espía chino y, en octubre, tras la publicación póstuma de un libro de Giuffre, quien se quitó la vida en abril de 2025, Andrés renunció a todos sus honores.
El segundo hijo varón de la fallecida reina Isabel II afronta presiones para que declare en Estados Unidos sobre su relación con el millonario financiero.
Con su salida de la residencia real, Carlos III completó el destierro que su madre había iniciado. El hijo predilecto, su “Alteza Real”, dejó de serlo; hoy es solo el expríncipe Andrés.