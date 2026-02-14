Nueve películas románticas para disfrutar este Día de San Valentín

"Gente que conocemos en vacaciones" llegó a Netflix el pasado 9 de enero y se ha posicionado rápidamente entre las propuestas más atractivas de la plataforma. Brett Haley dirigió esta comedia romántica basada en una novela que combina humor, emoción y nostalgia. La historia gira en torno a Poppy, una chica viajera que disfruta conocer nuevos lugares, y Alex, un joven que prefiere estar en casa y leer un libro. Durante la universidad se prometen realizar un viaje cada verano, pero situaciones inesperadas pondrán en riesgo su amistad. La película se encuentra en Netflix