Nueve películas románticas para disfrutar este Día de San Valentín

Las plataformas de streaming ofrecen una amplia selección de títulos románticos para celebrar el 14 de febrero. Desde dramas intensos hasta comedias ligeras, el catálogo disponible permite encontrar la historia perfecta para disfrutar en pareja, con amigos o en soledad.
"Diario de una pasión" narra el romance entre Noah y Allie, una pareja que enfrenta problemas por sus diferencias sociales, familiares y conflictos militares. Nick Cassavetes dirigió esta adaptación de la novela de Nicholas Sparks protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams. El relato intercala escenas del pasado con el presente, donde un anciano lee la historia de amor a una mujer en un asilo. La película está disponible en HBO Max.
"La proposición" desarrolla una comedia romántica de 2009 dirigida por Anne Fletcher. Sandra Bullock interpreta a Margaret Tate, una poderosa editora neoyorquina que enfrenta la deportación y obliga a su asistente Andrew Paxton, encarnado por Ryan Reynolds, a fingir un compromiso matrimonial. El plan los lleva hasta Alaska, donde deben convencer a la familia de él y a las autoridades migratorias de que su relación es auténtica. El contraste entre los personajes y el humor situacional sostienen esta historia disponible en Disney+.
"Gente que conocemos en vacaciones" llegó a Netflix el pasado 9 de enero y se ha posicionado rápidamente entre las propuestas más atractivas de la plataforma. Brett Haley dirigió esta comedia romántica basada en una novela que combina humor, emoción y nostalgia. La historia gira en torno a Poppy, una chica viajera que disfruta conocer nuevos lugares, y Alex, un joven que prefiere estar en casa y leer un libro. Durante la universidad se prometen realizar un viaje cada verano, pero situaciones inesperadas pondrán en riesgo su amistad. La película se encuentra en Netflix
"Ella McCay" aterriza en Disney+ como una de las apuestas más atractivas del catálogo para quienes desean una comedia romántica diferente. James L. Brooks dirigió esta película que combina elementos de enredo político y sentimentalismo. Emma Mackey interpreta a una joven vicegobernadora que asume inesperadamente el cargo de gobernadora durante la crisis financiera de 2008. La protagonista debe responder ante los ciudadanos mientras mantiene intactos sus valores y navega una relación romántica complicada. La película se estrenó directamente en Disney+.
West Side Story revive el musical clásico en una versión dirigida por Steven Spielberg estrenada en 2021. Ansel Elgort interpreta a Tony y Rachel Zegler a María en esta adaptación de Romeo y Julieta ambientada en el Nueva York de los años cincuenta. Con coreografías elaboradas y números musicales memorables, esta producción se encuentra disponible en Disney+.
"La meta es el amor" se estrenó el 4 de febrero de 2026 en Amazon Prime Video. Linda Mendoza dirigió esta comedia romántica protagonizada por Kelly Rowland y Cliff Smith. La historia sigue a Leah Caldwell, una productora de televisión que pretende ser la primera mujer a cargo del mejor programa matutino local, pero su expareja Jarrett Roy llega a competir por el mismo puesto.
Crazy Rich Asians mezcla comedia romántica, choque cultural y lujo extremo en Singapur. La ficción sigue a Rachel, una profesora que descubre que su novio Nick pertenece a una de las familias más ricas del país, lo que la enfrenta a la desaprobación de su suegra y a un entorno de opulencia que pone a prueba la relación. Constance Wu y Henry Golding protagonizan este filme disponible en Prime Video.
"Casablanca" de Michael Curtiz se sitúa en la ciudad marroquí durante la Segunda Guerra Mundial. La cinta gira en torno a Rick, un expatriado estadounidense que administra un café frecuentado por refugiados, espías y oficiales nazis. Este título forma parte del catálogo de Prime Video y Apple TV.
Love Me Love Me se estrenó el 13 de febrero de 2026 en Amazon Prime Video. Roger Kumble dirigió este drama romántico italiano filmado en inglés y basado en la novela de Stefania S. La historia sigue a June, interpretada por Mia Jenkins, quien se muda a Milán tras una tragedia familiar. La protagonista encuentra consuelo saliendo con Will, el alumno perfecto, pero su estabilidad se ve sacudida por una explosiva rivalidad con James, un chico carismático y problemático que participa en peleas clandestinas de MMA.