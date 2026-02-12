Vinicius Jr: "Mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad"

Madrid, España.- El jugador brasileño del Real Madrid, Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, más conocido como Vinicius Jr, ha destacado en una entrevista la importancia del fútbol en su vida y la figura de su padre en su carrera deportiva, para la que, según explica, le ayudaron mucho sus enseñanzas. "Mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño", señala en la entrevista concedida a la revista GQ.

Durante la entrevista, el futbolista de Sao Gonçalo (estado de Río de Janeiro) destaca la figura de su progenitor y los métodos que usaba en su educación: "Me ponía metas para mí, al principio tenía que marcar veinte goles o diez asistencias para poder comprar el reloj". A pesar de cumplir sus objetivos, confiesa que, hoy día, todavía le pregunta a su padre antes de comprar un reloj.

Además, en un tono bastante personal, destaca la necesidad de escuchar a los más mayores porque le hacer "ser mejor persona y disfrutar de las cosas" que hace y vive en el día a día, ya que le aporta experiencia. El futbolista brasileño debutó en 2017 con el primer equipo del Flamengo y se convirtió en una perla juvenil hasta que, poco más tarde, en 2018, llegó al Real Madrid y actualmente vive su octava temporada en el club merengue. Para Vinicius, el fútbol es una gran parte de su vida y se mostró muy agradecido por todo lo que le ha dado.