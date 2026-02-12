Ministro de Seguridad aclara situación del Génesis: "No reciben fondos de la Policía"

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, habló acerca de la situación del Génesis, mencionando que el equipo no recibe ningún tipo de financiamiento por parte de la institución policial ni de la Secretaría que él dirige.

Asimismo, el funcionario de gobierno aclaró que el equipo de la Liga Nacional no es ninguna instancia de la Policía Nacional y que esté seguirá siendo presidido por el exministro Gustavo Sánchez en calidad de persona natural.

"El equipo de fútbol no es una instancia de la Policía Nacional, es una especie de organización no gubernamental en la cual el presidente de ese club era el ministro de Seguridad anterior, no por su calidad de ministro, sino en su calidad de persona natural. Seguramente seguirá funcionando porque ellos no reciben fondos de la Policía Nacional", explicó Velásquez.