La mora gubernamental de Hondutel acumuló L58.5 millones de 2023 a 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Una de las problemáticas que ha afectado las finanzas de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) es la mora gubernamental.

Al cierre de 2025 el monto por incumplimiento de compromisos ascendió a los 262.8 millones de lempiras, reflejando un acumulado de 58.5 millones de lempiras al contabilizarse 36 meses, es decir desde enero de 2023, revisó EL HERALDO de conformidad a los informes oficiales.

De 204.3 millones de lempiras fue la mora gubernamental de la estatal reportada en enero de 2023, desconociéndose la cifra registrada a diciembre de 2022 debido a que no se encontraba disponible en el portal de transparencia de la institución.

El 92.3% de la mora total al 31 de diciembre de 2025 lo concentraron los entes descentralizados y autónomos, es decir más de 242.6 millones de lempiras distribuido en L198.5 millones de saldos en internet y L44.1 millones en saldos de telefonía.

Las secretarías de Estado tuvieron una mora con Hondutel de 18.7 millones de lempiras.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

En el caso de los poderes del Estado, el Judicial sumó 924,245.07 lempiras y el Legislativo 581,535.57 lempiras.