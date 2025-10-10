Pérdidas de Hondutel suben a 176.6 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- De enero a agosto de 2025, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) continúa operando con pérdidas al extremo de haberlas duplicado respecto al mismo período de 2024.

Así lo constató EL HERALDO al analizar las cifras del estado de resultados hasta agosto pasado cuando los perjuicios fueron de 176.6 millones de lempiras, con un incremento interanual de L89.7 millones.

Al comparar este monto con los menoscabos registrados en el mismo término de 2024, que fueron 86.9 millones de lempiras, hay una diferencia del 103.2%.