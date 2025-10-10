  1. Inicio
  2. · Economía

Pérdidas de Hondutel suben a 176.6 millones de lempiras

De acuerdo con la Sefin, Hondutel reporta una fuerte caída en los ingresos, la que puede ser revertida con inversiones en nuevos servicios.

  • 10 de octubre de 2025 a las 00:00
Pérdidas de Hondutel suben a 176.6 millones de lempiras

Hondutel cada mes agudiza su situación financiera.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- De enero a agosto de 2025, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) continúa operando con pérdidas al extremo de haberlas duplicado respecto al mismo período de 2024.

Así lo constató EL HERALDO al analizar las cifras del estado de resultados hasta agosto pasado cuando los perjuicios fueron de 176.6 millones de lempiras, con un incremento interanual de L89.7 millones.

Al comparar este monto con los menoscabos registrados en el mismo término de 2024, que fueron 86.9 millones de lempiras, hay una diferencia del 103.2%.

Hondutel registró L89.7 millones de alza interanual de pérdidas a agosto

Hondutel reportó ingresos de 479 millones de lempiras del 1 de enero al 31 de agosto de este año, menor que los L655.6 millones en egresos.

“Los gastos al igual que los ingresos presentan una tendencia decreciente”, reza un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin)

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias