Empleados públicos de Honduras siguen a la espera del pago de aguinaldo

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el pasado 10 de diciembre empezaría a ser acreditado el décimo tercer mes en concepto de aguinaldo, los empleados públicos siguen a la espera del cumplimiento de este derecho.

Por tres días estaba contemplado por la Secretaría de Finanzas (Sefin) que se pagaría esta remuneración extra que se le otorga a los trabajadores hondureños durante el último mes de cada año, sin embargo, se desconoce qué provocó el atraso en el proceso.

EL HERALDO consultó sin respuesta alguna al titular de Finanzas, Christian Duarte sobre el desembolso de cerca de 9,509 millones de lempiras para cubrir las remuneraciones también aguinaldos correspondientes a diciembre de 2025 para el sector público.