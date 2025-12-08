¿Gasto o inversión? el dilema del uso del pago de aguinaldo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El último mes de cada año es esperado por la mayoría de los asalariados debido a que se recibe doble compensación económica.

A partir de 1982 todos los trabajadores permanentes, jubilados y pensionados tienen derecho al pago del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo con base al decreto 112.

El artículo 11 de la normativa establece que este beneficio se pagará en diciembre de cada año, sin embargo, las partes podrán pactar su desembolso en distinta fecha.

Otra de las disposiciones de la referida legislación indica que tendrán derecho al aguinaldo de conformidad al tiempo laborado los trabajadores permanentes que al 31 de diciembre de cada año no hayan cumplido 12 meses de servicios continuos con un mismo patrono.

“El décimo tercer mes en concepto de aguinaldo se pagará calculando con base en el promedio de los salarios ordinarios percibidos durante el tiempo trabajado en el año de que se trate. En la pequeña y mediana industria, artesanía, agricultura y ganadería en pequeña y mediana escala se pagará con base en el promedio de los salarios mínimos percibidos durante el tiempo trabajado”, se subraya en el artículo 12 del decreto.

Aunque para muchos este pago adicional se suele emplear para gasto corriente, otros consideran que puede invertirse.

Dinero y Negocios (D&N) consultó a la consejera financiera Ali Kafie qué es lo más conveniente y cómo se le puede dar un buen uso a este bono que se recibe en temporada de Navidad y Año Nuevo.