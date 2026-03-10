Diputadas presiden sesión del Congreso Nacional y la palabra es exclusiva para las mujeres

Tegucigalpa, Honduras.- ​En el marco del Día Internacional de la Mujer, las diputadas tomaron la conducción de la junta directiva y únicamente ellas realizaron la presentación de proyectos enfocados en la protección y justicia de las féminas. ​El Congreso Nacional vivió este martes una jornada sin precedentes al teñirse completamente de liderazgos femeninos. Bajo una iniciativa de la presidencia del Legislativo para conmemorar el 8 de marzo, las diputadas de todas las bancadas asumieron el control absoluto de la sesión: desde la conducción de la junta directiva hasta la exclusividad en el uso de la palabra para presentar mociones y dictámenes. El hemiciclo se convirtió en un escenario donde la agenda de género dejó de ser un punto secundario para ocupar el centro del debate nacional.​La actividad legislativa no fue meramente simbólica, ya que se tradujo en la aprobación y presentación de iniciativas de alto impacto financiero y social.

Entre los puntos más destacados esta el primer de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 55 millones de lempiras para un programa hacia una educación más amplia en la zonas rurales, así como un convenio de crédito destinado a la reparación urgente de tramos estratégicos en la carretera CA-13. Estos recursos buscan no solo mejorar la infraestructura, sino dinamizar la economía en zonas donde la movilidad es clave para el comercio local. ​Las diputadas impulsaron la ampliación del presupuesto para el Ministerio Público, con el objetivo específico de abrir nuevas oficinas de atención que faciliten a las mujeres interponer denuncias de forma segura. Asimismo, se aprobó la extensión de la red de casas refugio para víctimas de violencia en departamentos históricamente postergados como Valle y Gracias a Dios, reforzando la red de protección estatal en el interior del país.