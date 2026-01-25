Rebeca Obando, presidenta de la CSJ, llama a legislar contra la violencia hacia las mujeres

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, ingresó al Hemiciclo Legislativo para presenciar la instalación de la primera legislatura. Al momento de su ingreso, los parlamentarios y demás personas presentes se pusieron de pie. Obando subió al estrado y se sentó junto al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Al tomar la palabra, Obando presentó un informe en el que destacó los logros recientes de la Corte Suprema de Justicia.

Seguidamente, ofreció su discurso, felicitando a las mujeres en el marco de la celebración del Día de la Mujer. Lamentó las estadísticas de violencia contra las mujeres y solicitó al Congreso aprobar el paquete de reformas legales contra la violencia doméstica. "Me honra comparecer ante el pueblo hondureño en este solemne acto de instalación de la legislatura del Congreso Nacional, en una fecha cargada de memoria y esperanza, en la que conmemoramos la conquista de las mujeres hondureñas al derecho de participar y dirigir la vida política de nuestro país", dijo Obando. Seguidamente, felicitó a las 38 diputadas que integran el nuevo Congreso Nacional. "Hoy inician una trascendental oportunidad para hacer prevalecer nuestras voces, legislar por una verdadera igualdad de género y demostrar que cuando las mujeres ocupan estos espacios, la democracia se fortalece", añadió.