Rebeca Obando, presidenta de la CSJ, llama a legislar contra la violencia hacia las mujeres

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, ingresó al Hemiciclo Legislativo para presenciar la instalación de la primera legislatura.
Al momento de su ingreso, los parlamentarios y demás personas presentes se pusieron de pie. Obando subió al estrado y se sentó junto al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Al tomar la palabra, Obando presentó un informe en el que destacó los logros recientes de la Corte Suprema de Justicia.
Seguidamente, ofreció su discurso, felicitando a las mujeres en el marco de la celebración del Día de la Mujer. Lamentó las estadísticas de violencia contra las mujeres y solicitó al Congreso aprobar el paquete de reformas legales contra la violencia doméstica.
“Me honra comparecer ante el pueblo hondureño en este solemne acto de instalación de la legislatura del Congreso Nacional, en una fecha cargada de memoria y esperanza, en la que conmemoramos la conquista de las mujeres hondureñas al derecho de participar y dirigir la vida política de nuestro país”, dijo Obando.
Seguidamente, felicitó a las 38 diputadas que integran el nuevo Congreso Nacional.
“Hoy inician una trascendental oportunidad para hacer prevalecer nuestras voces, legislar por una verdadera igualdad de género y demostrar que cuando las mujeres ocupan estos espacios, la democracia se fortalece”, añadió.
Obando lamentó que cada año los juzgados reciban alrededor de 15,000 denuncias por violencia doméstica.
Detalló que en 2025 se registraron 14,685 casos, concentrados principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
Ante estas estadísticas, Obando resaltó la creación y puesta en marcha del Observatorio de Justicia y Género, el Registro de Agresores y el proyecto de reformas a la Ley Especial Contra la Violencia Doméstica.
Sobre este último punto, sostuvo que anualmente ingresan al Poder Judicial alrededor de 14,500 nuevos casos en materia de familia, en los que destacan las demandas de alimentos.
En cuanto a la rendición de cuentas, indicó que en materia penal ingresaron 45,135 casos relacionados con la seguridad nacional, lo que representa un incremento del 20 % en comparación con el año anterior. Entre los delitos de mayor incidencia mencionó el tráfico de drogas y el maltrato familiar.
Agregó que la Corte Suprema de Justicia, a través de sus diferentes salas, emitió 2,361 resoluciones y conoció 15 solicitudes de extradición, de las cuales 11 fueron resueltas durante el año 2025 y cuatro permanecen pendientes de captura.
Entre otros datos compartidos, Obando exhortó a los diputados a valorar con la debida relevancia los proyectos de ley que la Corte Suprema de Justicia someta a su consideración, al señalar que cuando los poderes del Estado actúan con una visión complementaria, el país avanza.
“Por nuestra parte, seguiremos trabajando con transparencia, integridad y firmeza, convencidos de que no hay democracia sin justicia, ni justicia verdadera sin independencia judicial”, concluyó Obando.