Nicole Kidman sobre su divorcio de Keith Urban: "Todavía hay dolor"

La actriz australiana habló por primera vez sobre su separación de Keith Urban y anunció una agenda profesional que la devuelve con todo a la pantalla

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 11:36
La actriz australiana Nicole Kidman concedió una entrevista a la revista Variety en la que, por primera vez desde que se hiciera pública su separación del músico country Keith Urban, se permitió nombrar el dolor.

 Foto: Shutterstock
"Todavía hay dolor", admitió.

 Foto: Shutterstock
Kidman, que cumplió 58 años en junio pasado, reconoció que 2025 fue un año de repliegue. "Estuve tranquila. Tenía otras cosas en marcha. Estaba en mi caparazón", le dijo al medio estadounidense.

 Foto: Shutterstock
Una imagen poderosa viniendo de una mujer cuya trayectoria ha transcurrido casi por completo bajo los focos, desde que comenzó a trabajar como actriz a los 14 años en su Australia natal. Ese retiro voluntario, sin embargo, no duró para siempre.

 Foto: Shutterstock
Cuando se le preguntó por el presente, la respuesta fue diferente. "Ahora estoy en un lugar en el que digo: '2026. Vamos allá'".

 Foto: Shutterstock
Sobre los detalles de la ruptura con Urban, con quien estuvo casada desde 2006, Kidman se mantuvo en un terreno deliberadamente acotado. Dejó claro que el silencio no es evasión sino respeto.

 Foto: Shutterstock
"Lo que agradezco es mi familia y mantenerla como está, avanzando. Eso es todo. Todo lo demás no lo comento por respeto. Me mantengo en el lugar de decir: 'Somos una familia', y eso es lo que seguiremos siendo".

 Foto: Shutterstock
La actriz y el músico tienen dos hijas juntos, Sunday Rose y Faith Margaret, además de que Kidman también es madre adoptiva de los hijos que tuvo durante su matrimonio con Tom Cruise, Isabella y Connor.

 Foto: Shutterstock
Mientras procesa ese capítulo personal, Kidman afronta uno de los momentos más activos de su carrera reciente.

 Foto: Shutterstock
Este mes llega a Prime Video Scarpetta, la adaptación de la célebre saga de novelas policiales de Patricia Cornwell, donde da vida a la doctora Kay Scarpetta, una médico forense de carácter duro y mente aguda que investiga crímenes complejos.

 Foto: Shutterstock
El proyecto lleva años en desarrollo y su estreno ha generado una expectativa considerable entre los seguidores de la escritora estadounidense.

 Fotos: Shutterstock
Pero ahí no termina la agenda. En otoño se estrenará Practical Magic 2, la secuela que reunirá a Kidman con Sandra Bullock casi tres décadas después de la primera entrega.

Foto: Shutterstock
