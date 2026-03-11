Forbes revela las 10 celebridades del entretenimiento y el deporte con más dinero

De acuerdo con las estimaciones de Forbes, estas figuras han logrado transformar su fama en verdaderos imperios empresariales.
Steven Spielberg — US $7.1 mil millones. El legendario director de Jurassic Park, E.T. e Indiana Jones es considerado la celebridad más rica del mundo. Según Forbes, su patrimonio ronda los 7.1 mil millones de dólares, impulsado por décadas de éxitos de taquilla y acuerdos de ganancias con parques temáticos basados en sus películas.
George Lucas — US $5.2 mil millones. El creador de la saga Star Wars ocupa el segundo lugar entre las celebridades más ricas. Su fortuna, estimada en 5.2 mil millones de dólares, creció enormemente tras vender Lucasfilm a The Walt Disney Company en 2012 por más de 4 mil millones.
Vince McMahon — US $3.6 mil millones. El empresario transformó la World Wrestling Entertainment (WWE) en un fenómeno global. Tras adquirir la compañía familiar en la década de 1980, la llevó a la bolsa en 1999 y expandió su alcance internacional.
Michael Jordan — US $3.5 mil millones. La leyenda de la National Basketball Association convirtió su éxito deportivo en un imperio empresarial. Forbes estima su fortuna en 3.5 mil millones de dólares, impulsada principalmente por su asociación con Nike y la exitosa línea Air Jordan.
Oprah Winfrey — US $3 mil millones. La influyente presentadora construyó un imperio mediático tras el éxito de The Oprah Winfrey Show. Su patrimonio, cercano a 3 mil millones de dólares, la convirtió en una de las mujeres más ricas y poderosas del entretenimiento.
Jay-Z — US $2.5 mil millones. El rapero y empresario estadounidense transformó su carrera musical en un conglomerado de negocios que incluye bebidas, arte e inversiones tecnológicas. Forbes calcula su fortuna en 2.5 mil millones de dólares.
Kim Kardashian — US $1.7 mil millones. La estrella de reality shows logró convertir su fama en un poderoso imperio empresarial. Con una fortuna estimada en 1.7 mil millones de dólares, gran parte de sus ingresos proviene de su marca de moda SKIMS y otros negocios de belleza.
Peter Jackson — US $1.7 mil millones. El cineasta detrás de la trilogía de The Lord of the Rings acumuló una fortuna estimada en 1.7 mil millones de dólares, impulsada por el éxito de sus películas y la venta de parte de su empresa de efectos visuales Weta Digital.
Taylor Swift — US $1.6 mil millones. La superestrella del pop se convirtió en una de las artistas más ricas del mundo gracias a sus giras récord, el control de su catálogo musical y proyectos como el Eras Tour. Forbes estima su patrimonio en 1.6 mil millones de dólares.
Magic Johnson — US $1.5 mil millones. Tras su legendaria carrera con Los Angeles Lakers, Johnson construyó un exitoso portafolio de inversiones en deporte, entretenimiento y franquicias, alcanzando una fortuna estimada en 1.5 mil millones de dólares.
Rihanna — US $1.4 mil millones. La cantante de Barbados consolidó su riqueza gracias a sus marcas de belleza y moda, como Fenty Beauty y Savage X Fenty. Su patrimonio se estima en 1.4 mil millones de dólares, lo que la convierte en una de las artistas más ricas del planeta.