Mujer que disparó contra mansión de Rihanna es acusada de 14 cargos por delitos graves

Una fonoaudióloga de Orlando, Florida, que manejó hasta Los Ángeles para abrir fuego contra la residencia de Rihanna y A$AP Rocky en plena tarde del domingo 8 de marzo fue formalmente acusada de 14 cargos por delitos graves, entre ellos intento de homicidio calificado, un delito que en California puede llevar a cadena perpetua.
Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años y originaria de Orlando, Florida, fue acusada de un cargo de intento de homicidio, diez cargos de agresión con arma semiautomática y tres cargos por disparar contra una vivienda o vehículo habitado. La acusación formal fue presentada por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles dos días después del ataque, que ocurrió a plena luz del día en el exclusivo vecindario Beverly Crest, al norte de Beverly Hills.
En el momento del ataque, Rihanna y A$AP Rocky se encontraban dentro de un tráiler Airstream ubicado en la propiedad. La madre de la cantante, sus tres hijos y dos empleados estaban en el interior de la casa principal cuando se escucharon los disparos. Nadie resultó herido.
Según el jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, Ortiz condujo desde Florida hasta Los Ángeles antes de cometer el ataque. Desde su vehículo, disparó múltiples rondas con un rifle estilo AR-15 contra la residencia de la artista, dejando impactos de bala visibles en el portón de entrada y en el tráiler estacionado en el camino de acceso.
Tras los disparos, la sospechosa huyó del lugar en un Tesla blanco. Un helicóptero policial localizó el vehículo en un centro comercial en Sherman Oaks, donde Ortiz fue detenida media hora después del ataque. Al revisar el automóvil, los agentes hallaron un rifle de asalto y siete casquillos.
El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, fue contundente al referirse al caso durante una conferencia de prensa. "Cuando un individuo llega a nuestra comunidad y decide dispararle, ese individuo será arrestado y plenamente responsabilizado por sus acciones", declaró el fiscal frente al palacio de justicia en el centro de Los Ángeles. Hochman también quiso enviar un mensaje a la comunidad artística de la ciudad, asegurando que las celebridades radicadas en el área no deberían temer por su seguridad, en parte gracias a la rapidez con la que actuó la policía.
Las autoridades revisaron publicaciones en redes sociales atribuidas a Ortiz. En una de ellas, una persona que usaba su nombre le escribió directamente a la cantante: "Escucha Rihanna, cuando mueras, Dios me llevará a mi futuro". La LAPD identificó además un video publicado en sus redes el 4 de enero, en el que la acusada se dirigía a la cámara con mensajes confusos en referencia a la artista. Las autoridades aún trabajan para determinar el móvil del ataque y si Ortiz tenía algún vínculo real con Rihanna.
El historial delictivo de Ortiz en Florida incluye varios incidentes de violencia doméstica que datan de 2023.
En octubre de 2025, registros judiciales muestran que una persona con ese nombre presentó una petición de emergencia para detener un concierto de Billie Eilish en Orlando, argumentando daños irreparables. El caso fue desestimado una vez que el evento se celebró con normalidad.
El martes, la jueza Theresa McGonigle emitió una orden de alejamiento que prohíbe a Ortiz acercarse a Rihanna, a A$AP Rocky y a su vivienda. La jueza también ordenó que la acusada no pueda portar armas ni municiones mientras dure el proceso.
Su defensor público, Jamarcus Bradford, presentó inicialmente una declaración de inocencia en su nombre, pero la retiró para posponer la audiencia de lectura de cargos hasta el 25 de marzo.
La artista, quien comparte su vida con el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos pequeños, no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.