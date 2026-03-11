Mujer que disparó contra mansión de Rihanna es acusada de 14 cargos por delitos graves

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, fue contundente al referirse al caso durante una conferencia de prensa. "Cuando un individuo llega a nuestra comunidad y decide dispararle, ese individuo será arrestado y plenamente responsabilizado por sus acciones", declaró el fiscal frente al palacio de justicia en el centro de Los Ángeles. Hochman también quiso enviar un mensaje a la comunidad artística de la ciudad, asegurando que las celebridades radicadas en el área no deberían temer por su seguridad, en parte gracias a la rapidez con la que actuó la policía.