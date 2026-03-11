Antes y después: así lucen los actores de Hannah Montana a 20 años de la serie

Después de 20 años, la exitosa serie Hannah Montana vuelve a Disney Channel y su elenco original participará en el especial que se estrenará el próximo 24 de marzo a través de la plataforma de streaming. ¿Cómo lucen sus personajes? Aquí te contamos.
Miley Cyrus anunció junto a Disney el especial donde se podrá ver material nunca antes visto, además de una entrevista con su protagonista y contenido de nostalgia para el show que marcó a una generación.
Miley Cyrus le dio vida a Miley Stewart en la serie, quien llevaba una doble vida y también era una estrella Pop. Inicialmente era elegida para protagonizar el papel de Lilly, su amiga, pero su talento en el baile y canto la llevaron a obtener el protagónico.
Después de cuatro temporadas y películas, Cyrus se dedicó por completo a la música y a lo largo de estos 20 años ha lanzado más de 9 álbumes de estudio. Pasó por un divorcio y recientemente ganó un premio Grammy por su tema "Florwers". Actualmente está comprometida con el músico Maxx Morando.
Emily Osment fue Lilly Truscott en la famosa serie de Disney. Era la mejor amiga de Miley Stewart. Era la única que sabía del secreto de su amiga.
Tras finalizar la serie, siguió con su carrera de actuación, especialmente en serie, donde ha logrado muchos éxitos, incluso nominaciones. Tuvo un paso corto por la música, se casó en 2024, pero se divorcio cinco meses después. Actualmente protagoniza Georgie & Mandy's First Marriage en CBS.
Mitchel Musso interpretó a Oliver Oken, el mejor amigo de Miley y Lilly. Tras finalizar la serie continúo trabajando para Disney Channel. Prestó su voz para Phineas y Ferb.
Musso fue vetado de Disney Channel por su comportamiento y abuso del alcohol a sus 20 años, por lo que su carrera no volvió a ser la misma y trabaja en recuperarla. En 2023 fue arrestado por robar una tienda. También incursionó en la música y lanzó un álbum con Walt Disney Records.
Jason Earles interpretó a Jackson Stewart, el hermano mayor de Miley. En ese momento Earles tenía 19 años, pero interpretaba el papel de un adolescente de 16 años.
Tras finalizar la serie continúo con su carrera de actuación, especialmente con Disney. También gue coach de actuación.Es comediante y actualmente Jason está casado con Katie Drysen.
Billy Ray Cyrus interpretó a Robby Ray Stewart, que dio vida al papá de Miley y una exestrella de la música country. Durante la serie, colaboró musicalmente con su hija. Se divorcio de la madre de Miley, luego se casó con la cantante Firerose, pero siete meses después se divorciaron. Ella alegó conducta inapropiada y abuso.