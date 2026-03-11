Disney prepara "Tink", la serie de acción real sobre Tinker Bell

El hada de los pixies, ese punto de luz que durante décadas abrió las transmisiones de Disney ante millones de espectadores en todo el mundo, tendrá por fin un nuevo espacio protagónico.
Disney+ está desarrollando "Tink", una serie dramática con Liz Heldens y Bridget Carpenter como guionistas y productoras ejecutivas, bajo el sello de 20th Television.
El proyecto ha sido catalogado como de alta prioridad para la plataforma.
Tinker Bell, la impetuosa hada rubia que apareció por primera vez en "Peter Pan" de 1953, protagonizará una reinterpretación dramática del personaje.
Aunque Disney no ha revelado detalles del argumento, la elección de las creadoras da pistas sobre el tono que podría tener la producción.
Heldens y Carpenter son amigas de larga data que trabajaron juntas en Friday Night Lights. Heldens se desempeña actualmente como co-showrunner de Will Trent, mientras que Carpenter fue la creadora de la adaptación televisiva de "11.22.63", el relato de viajes en el tiempo basado en la novela de Stephen King sobre el asesinato de John F. Kennedy.
La historia de este proyecto dentro de Disney ha sido larga y accidentada. En 2010, el estudio ya había imaginado una comedia romántica de acción real con Elizabeth Banks como protagonista y Adam Shankman, Jennifer Gibgot y McG como productores. Cinco años más tarde, el proyecto mutó de forma.
En 2015 se contempló otra versión con Reese Witherspoon en el papel estelar, pero ese camino quedó truncado en 2021 tras la salida de Gary Marsh como presidente y director creativo de Disney Branded Television. Ahora, Marsh, convertido en productor independiente con respaldo del estudio, figura como productor ejecutivo de esta nueva versión.
El personaje, originado en la obra teatral de J.M. Barrie de 1904, se convirtió en uno de los grandes emblemas de Disney tras la película animada de 1953, siendo durante décadas el símbolo por excelencia de la cadena.
A lo largo de los años, Tinker Bell ha sido interpretada en acción real por Julia Roberts en Hook, Ludivine Sagnier en "Peter Pan", Rose McIver en Once Upon a Time y Yara Shahidi en "Peter Pan & Wendy" de 2023.
Aunque "Peter Pan" pertenece al dominio público, Disney conserva los derechos sobre la versión específica del personaje tal como fue diseñada en su adaptación animada de 1953. Ese detalle no es menor, ya que delimita con precisión qué imagen de Tinker Bell podrá aparecer en pantalla y bajo qué condiciones puede ser reimaginada.
Por ahora, Disney mantiene silencio sobre la trama, el reparto y la fecha de estreno. Lo que sí está claro es que, después de más de una década de intentos fallidos, el estudio ha decidido que el momento del hada que marcó a generaciones completas por fin ha llegado.