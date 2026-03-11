De wagyu japonés a postres bañados en oro: Este será el menú de los Oscar 2026

  1. Inicio
32 años en los fogones de Hollywood y Wolfgang Puck sigue reinventando el banquete más codiciado del año sin perder su esencia. Esto comerán las celebridades invitadas a los Oscar 2026

Una receta que sedujo a la realeza de Mónaco, 60 kilos de carne japonesa y una selección de los mejores vinos del mundo formarán parte del exclusivo menú que se servirá el próximo domingo para el Governors Ball, la fiesta posterior a la gala de los Oscar.

 Fotos: EFE
La propuesta gastronómica de esta edición, a cargo por 32 años consecutivos del célebre chef Wolfgang Puck junto a su hijo Byron, deleitará al millar de invitados con una selección que apuesta por la excelencia del producto y la nostalgia de sus platos más icónicos.

 Foto: Captura de video | Cortesía EFE | Mikaela Viqueira
Entre el menú diseñado para la fiesta más importante de Hollywood se encuentra el famoso pastel de pollo, una especialidad de la familia Puck que llegó a conquistar el paladar del príncipe Alberto de Mónaco.

 Foto: EFE
"Vino a los Oscar, comió el pastel de pollo y dijo: 'Vamos a abrir un restaurante en Montecarlo para servir este pastel de pollo'", indicó a EFE Wolfgang Puck.

 Foto: Captura de video | Cortesía EFE | Mikaela Viqueira
Desde entonces es uno de los platos que no pueden faltar en la mesa de los Oscar, junto al Wagyu A5, la carne de res japonesa de mayor calidad del mundo y que se contrapone a la tradición para elevar el bocado de la noche.

 Foto: Captura de video | Cortesía EFE | Mikaela Viqueira
"Traemos la carne especialmente para los Oscar, para poder compartirla con todo el mundo y mostrar de lo mejor que el mundo tiene para ofrecer", agregó el chef.

 Foto: Captura de video | Cortesía EFE | Mikaela Viqueira
Y de lo salado se pasa a lo dulce: las famosas chocolatinas con forma de estatuilla de Oscar bañadas en oro, así como las pirámides de macarons o la variedad de helados de pistacho, avellana o stracciatella completarán una amplia gama de postres que también desfilarán por los pasillos de la fiesta posterior a los Oscar.

 Foto: Captura de video | Cortesía EFE | Mikaela Viqueira
El despliegue de semejante festín requiere de una precisión milimétrica que la familia Puck domina con la naturalidad de la experiencia y supone un reto "divertido" que portan más de tres décadas afrontando.

 Foto: Captura de video | Cortesía EFE | Mikaela Viqueira
Tras los fogones, un ejército de profesionales que trabaja a contrarreloj para coordinar cada detalle de la cena.

 Foto: Captura de video | Cortesía EFE | Mikaela Viqueira
"Nunca nos preocupamos porque llevamos tiempo haciéndolo y contamos con un gran equipo que nos respalda", dijo por su parte a EFE Byron Puck.

 Foto: Captura de video | Cortesía EFE | Mikaela Viqueira
"Es como una máquina bien aceitada. Y realmente se lo debes a los 150 chefs que están en la cocina esa noche, asegurándose de que 25,000 platos salgan a tiempo", añadió Puck.

 Foto: Captura de video | Cortesía EFE | Mikaela Viqueira
Y es que todo el menú se ejecuta en una jornada maratoniana el mismo día de la gala, tras una semana de intensas pruebas en las cocinas del teatro Dolby para asegurar que la excelencia llegue intacta a la mesa.

 Foto: Captura de video | Cortesía EFE | Mikaela Viqueira
